Juan Cruz Saldívar representará a Paraguay en Croacia

Juan Cruz Saldívar, joven paraguayo de 17 años de edad, deportista de Taekwon-Do ITF, integrante de la Selección Paraguaya de Taekwon-do, defenderá nuestra bandera en el Viejo Continente, específicamente en la ciudad de Porec, Croacia, desde el próximo 3 al 11 de octubre de este año.

El atleta guaraní está clasificado como número uno de su categoría para representar a Paraguay en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF.

En los últimos tres años, Juan Cruz demostró un rendimiento excepcional en su carera deportiva. Con mucho esfuerzo, disciplina y pasión, se consagró como campeón absoluto en su categoría en este 2025.

Nutrido. Juan Cruz Saldívar posa, mientras que de fondo se observan las medallas. Foto: Gentileza

Logros internacionales incluyen:

2023: Campeonato Panamericano: obtuvo 6 medallas (4 de plata y 2 de bronce). En este mismo año, con solo 15 años, clasificó primero en su categoría para el Mundial de Finlandia, pero por cuestiones económicas ese sueño no se pudo cumplir.

2024: Campeonato Centro-Sudamericano: logró 8 medallas (4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce), consagrándose campeón absoluto en su categoría como el OverAll del campeonato.

2025: Panamericano en Chile: sumó 6 medallas (1 de oro, 3 de plata y 2 de bronce). En el Open Paraguay ganó 3 medallas de oro, y en el Open Devil en Argentina, se colgó una 1 medalla de plata.