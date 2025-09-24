24 sept. 2025
Otros Deportes

Juan Cruz Saldívar representará a Paraguay en Croacia

Juan Cruz Saldívar, joven paraguayo de 17 años de edad, deportista de Taekwon-Do ITF, se alista para un desafío importante en Croacia.

Septiembre 24, 2025 05:01 p. m. • 
Por Redacción D10
RS109100 (1).jpg

Listo para el desafío. Juan Cruz Saldívar representará a Paraguay en Croacia.

Foto: Gentileza

Juan Cruz Saldívar, joven paraguayo de 17 años de edad, deportista de Taekwon-Do ITF, integrante de la Selección Paraguaya de Taekwon-do, defenderá nuestra bandera en el Viejo Continente, específicamente en la ciudad de Porec, Croacia, desde el próximo 3 al 11 de octubre de este año.

El atleta guaraní está clasificado como número uno de su categoría para representar a Paraguay en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF.

En los últimos tres años, Juan Cruz demostró un rendimiento excepcional en su carera deportiva. Con mucho esfuerzo, disciplina y pasión, se consagró como campeón absoluto en su categoría en este 2025.

RS109072 (1).jpg

Nutrido. Juan Cruz Saldívar posa, mientras que de fondo se observan las medallas.

Foto: Gentileza

Logros internacionales incluyen:

2023: Campeonato Panamericano: obtuvo 6 medallas (4 de plata y 2 de bronce). En este mismo año, con solo 15 años, clasificó primero en su categoría para el Mundial de Finlandia, pero por cuestiones económicas ese sueño no se pudo cumplir.

2024: Campeonato Centro-Sudamericano: logró 8 medallas (4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce), consagrándose campeón absoluto en su categoría como el OverAll del campeonato.

2025: Panamericano en Chile: sumó 6 medallas (1 de oro, 3 de plata y 2 de bronce). En el Open Paraguay ganó 3 medallas de oro, y en el Open Devil en Argentina, se colgó una 1 medalla de plata.

Otros Deportes Croacia Taekwondo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rally moto_62978494.jpg
Otros Deportes
Imperdible: Rally 2 Ruedas desembarca en Cordillera
Después del histórico éxito del Mundial de Rally en Paraguay, la pasión por los motores sigue acelerando en nuestro país.
Septiembre 11, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo de vóley.jpg
Otros Deportes
2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino
Los días sábado 27 y domingo 28 se llevarán a cabo el segundo torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino, categoría libre, en la sede social de la Asociación de Empleados del Diario Última Hora.
Septiembre 10, 2025 01:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-10 at 12.20.26.jpeg
Otros Deportes
Éxito rotundo de MAS Warriors en Panamericano de Uruguay
Paraguay tuvo una destacada actuación en el Panamericano de Artes Marciales al obtener 36 medallas.
Septiembre 10, 2025 12:54 p. m.
G0Vv1LUWMAAEtc_.jpeg
Otros Deportes
El equipo paraguayo para la Copa Davis
La Asociación Paraguaya de Tenis presentó ayer al equipo nacional que competirá en la Copa Davis, ante Pakistán.
Septiembre 09, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
2025 US Open - Day 10
Otros Deportes
Alcaraz supera los 53 millones de dólares en premios
El tenista español Carlos Alcaraz ha superado los 53 millones de dólares (45 millones de euros, aproximadamente) en premios una vez sumados los cinco que se embolsó por su triunfo el domingo en el Abierto de los Estados Unidos.
Septiembre 08, 2025 11:16 a. m.
 · 
Redacción D10
G0KlKxnWcAABr1p.jpeg
Otros Deportes
El particular festejo de Duerksen
El paraguayo Joshua Duerksen volvió a subir al podio en Monza y tuvo una celebración especial.
Septiembre 06, 2025 11:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más