Joshua, en una nueva página

El corredor nacional se quedó encantado con la experiencia. “Un día muy bueno, hicimos muchas vueltas y aprendí muchísimo, especialmente sobre cómo funciona la Fórmula E y cómo manejarlo”, remarcó.

El piloto de Invicta Racing (Formula 2) tuvo una jornada muy productiva, girando en ambas sesiones previstas sin ningún inconveniente y pudo completar el programa.