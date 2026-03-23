23 mar. 2026
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Joshua, en una nueva página

Este domingo se llevó a cabo el rookie test (prueba de novatos) de la Fórmula E con presencia del paraguayo Joshua Duerksen, quien realizó su debut al mando del monoplaza eléctrico de la mano del equipo Citroën Racing en el circuito de Jarama, Madrid, escribiendo una nueva página para el automovilismo paraguayo, y llevando la tricolor a la Fórmula E por primera vez.

Marzo 23, 2026 07:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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Haciendo historia. El piloto paraguayo sigue ganando experiencia en el automovilismo.

El corredor nacional se quedó encantado con la experiencia. “Un día muy bueno, hicimos muchas vueltas y aprendí muchísimo, especialmente sobre cómo funciona la Fórmula E y cómo manejarlo”, remarcó.

El piloto de Invicta Racing (Formula 2) tuvo una jornada muy productiva, girando en ambas sesiones previstas sin ningún inconveniente y pudo completar el programa.

Otros Deportes Joshua Duerksen
Redacción D10
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