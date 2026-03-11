11 mar. 2026
Fútbol Internacional

El nuevo juicio de Maradona se pospone y comenzará en abril

El tribunal argentino que llevará adelante el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona resolvió este miércoles posponer el comienzo del proceso -que estaba previsto para el 17 de marzo- para el 14 de abril, a petición del Ministerio Público Fiscal y los abogados querellantes.

Marzo 11, 2026 02:30 p. m. • 
Por Redacción D10
MARADONA 2_23333455.jpg

El primer juicio por la muerte de Maradona comenzó el 11 de marzo de 2025 y fue anulado el 29 de mayo.

Tras la anulación del primer juicio por la muerte de Maradona por el accionar de una de las magistradas del tribunal, estaba previsto que un nuevo debate oral comenzara el próximo martes.

Sin embargo, el Tribunal Nº 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, resolvió este miércoles hacer caso a un pedido de la Fiscalía y de los abogados de los familiares y modificar el cronograma del proceso.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el juicio comenzará el próximo 14 de abril y contará con dos audiencias semanales, a menos que “el desarrollo del debate o la producción de la prueba” requieran de una tercera jornada.

El Ministerio Público Fiscal había informado en diciembre que de una lista original de 178 testigos citarían para el nuevo juicio únicamente a 90.

En ese sentido, los jueces argumentaron que “la reducción significativa del número de testigos impone reorganizar el desarrollo del juicio y adecuar el cronograma a la prueba que efectivamente será producida en el debate”.

Serán juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos integraron el equipo médico encargado de los cuidados de Maradona antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

El primer juicio por la muerte de Maradona comenzó el 11 de marzo de 2025 y fue anulado el 29 de mayo, después de que se conociera que una de las magistradas que integraba aquel tribunal, Julieta Makintach, formaba parte de un documental sobre el proceso cuyo nombre tentativo era ‘Justicia Divina’.

Por este caso, Makintach fue destituida el pasado 18 de noviembre por un Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires.

Diego Maradona
Redacción D10
