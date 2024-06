José Cardozo: “No veo rebeldía ni liderazgo”

Si hay alguien autorizado para hablar de la Selección Paraguaya, ese es José “Pepe” Cardozo, uno de los grandes goleadores a lo largo de la historia albirroja.

En charla exclusiva con el diario Última Hora, Cardozo se refirió al presente del equipo paraguayo, que se prepara para disputar la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos.

El ex delantero del Toluca mexicano fue crítico a la hora de hablar de la Albirroja, asegurando que no ve en el equipo el liderazgo de otros tiempos. “Necesitamos fortaleza mental y física, rebeldía en el campo, tener un grupo mucho más sólido y fuerte, necesitamos liderazgo, cuando uno tiene seis o siete jugadores con liderazgo para el entrenador es todo mucho más fácil, se le facilita el trabajo y eso necesitamos”, dijo, agregando a su análisis: “No veo ese grupo fuerte y sólido, cuando el juego no se da, uno necesita liderazgo dentro del campo de juego, eso teníamos nosotros, necesitamos una camada de jugadores importantes”.

También se mostró preocupado por el desempeño de los clubes paraguayos en las competencias continentales. “También nos pasa mucho en el campo internacional a nivel de clubes, ningún equipo últimamente te llega a instancias importantes, y eso es preocupante, a nosotros nos está costando competir afuera”, sostuvo.

Cardozo anotó 25 goles con la Albirroja. Foto: Archivo ÚH

SEGUIR CRECIENDO. Refiriéndose a los amistosos que se disputaron en la previa a la Copa América (0-0 vs. Perú; derrota 0-3 ante Chile y triunfo 1-0 ante Panamá), Cardozo señaló: “Necesitamos mejorar, encima en la Copa América nos toca un grupo difícil, el grupo de la muerte. Creo que en estos partidos no se vio una mejoría en lo futbolístico, más allá de los resultados, se puede perder porque es fútbol, pero tenemos que mejorar y seguir creciendo como equipo”.

Pese a que las cosas no están saliendo en los últimos tiempos, quedando fuera de los últimos tres Mundiales, el Pepe dejó en claro que confía mucho en los jugadores paraguayos. “Yo confío en el jugador paraguayo, no quiero decepcionarme, no quiero defraudarme, así que lo mejor para la Selección y esperemos que hagamos una gran Copa América y que volvamos a ser el Paraguay de antes”, apuntó.

José Cardozo fue internacional con la Albirroja desde 1991, disputando 82 partidos en total y anotando 25 goles, siendo el segundo máximo goleador de la historia, solo por detrás de Roque Santa Cruz, que tiene 32 tantos. Jugó 3 Copas América y 2 Mundiales (1998 y 2002).

Estilo de juego: “Paraguay debe jugar como Paraguay”

Mucho se habla del estilo de juego de la Selección Paraguaya. Los tiempos cambiaron y hoy la Albirroja intenta jugar “más lindo”, con más posesión para intentar llegar al gol.

A esto se refirió Cardozo y apuntó: “Nosotros somos paraguayos, partamos de ahí, y muchas veces la idiosincrasia nuestra es difícil de cambiar, tenemos nuestra fortaleza física y mental, tenemos que jugar a lo Paraguay, con esto no digo que no tengamos la posesión de la pelota, pero hay momentos en que uno tiene que saber que al jugador no se lo puede cambiar al 100%”.

Agregando: “El entrenador se debe adaptar a los jugadores que tiene. Mi opinión es que tenemos que jugar como Paraguay”.

Disputó en total 82 partidos con la Albirroja desde 1991. Foto: Archivo ÚH

“En la Copa América no tenemos nada que perder”

Mirando la Copa América y el grupo que le tocó a Paraguay, Pepe indicó que hay que entrar con todo y buscar ganar de entrada.

“Tenemos un grupo difícil, Paraguay no tiene nada que perder, tenemos que demostrar el trabajo que venimos realizando y lavarnos la cara”, dijo.

Y dejó en claro que en la Copa no se puede “probar” nada, sino entrar a competir. “En una selección no se puede probar nada, en una selección hay que ganar, no se puede ir a probar en la Copa América, hay que ir con todas las fuerzas y ganar el primer partido ante Colombia, ese primer partido es clave. Paraguay tiene que ir a jugar como Paraguay la Copa América, los jugadores se deben comprometer con el técnico y con el país y dejar una buena impresión”.