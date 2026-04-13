15 abr. 2026
Fútbol Internacional

Carlos Queiroz, nuevo seleccionador de Ghana

El portugués Carlos Queiroz, de 73 años, será el nuevo seleccionador de Ghana de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, según informó la federación ghanesa.

Abril 13, 2026 06:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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Carlos Queiroz, nuevo seleccionador de Ghana de cara al Mundial 2026.

Foto: Gentileza

“Recibo este nuevo capítulo con el equipo nacional de Ghana con un gran sentido de gratitud, responsabilidad y humildad. El fútbol me ha dado toda una vida de retos, lecciones y viajes inolvidables por todo el mundo. Hoy acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado toda mi carrera”, declaró Queiroz a la federación de Ghana.

Queiroz, exentrenador de equipos como el Sporting de Lisboa o el Real Madrid, acumula en su trayectoria el paso por los banquillos de las selecciones de países como Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Catar y Omán.

“Queiroz llevó a Sudáfrica a clasificarse para el Mundial de 2002, guió a Portugal a la fase eliminatoria en 2010, y se hizo cargo de Irán tanto en el torneo de 2014 como en el de 2018", destaca la federación ghanesa.

El portugués tuvo palabras de cariño para Ghana: “Es una nación de talento, orgullo y alma futbolera. Llego con respeto por su historia y con confianza en su futuro. Con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una importante nación para el fútbol. No es solo un trabajo - es una misión”.

El último cargo del veterano técnico fue el de seleccionador de Omán, pero dejó el puesto oficialmente el pasado mes de marzo tras no clasificar al país árabe para la cita mundialista.

Ghana competirá en el Mundial 2026 en el grupo L, que comparte con las selecciones de Inglaterra, Croacia y Panamá. Contra el país centroamericano será su debut, el 17 de junio, en Toronto (Canadá).

Copa Mundial Copa del mundo Ghana
Redacción D10
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