Jorge Bava: “El objetivo es que Cerro levante dos copas a fin de año”

Jorge Bava, el nuevo entrenador de Cerro Porteño, anunció que el objetivo a su llegada a Barrio Obrero es ser campeón del torneo Clausura y la Copa Paraguay.

Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Cerro Porteño presentó en sociedad a través de una conferencia de prensa a su nuevo entrenador, el uruguayo Jorge Bava.

El nuevo adiestrador del Ciclón de Barrio Obrero se refirió a este nuevo desafío en su carrera. “Una gran oportunidad de dirigir a un grande de América. Me movilizó un equipo cerca de campeonar con un gran plantel para llegar a los objetivos”, arrancó diciendo.

Consultado sobre el primer análisis que hizo para tomar la decisión de aceptar la propuesta de Cerro Porteño estando al servicio del Independiente Santa Fe de Colombia, manifestó. “La grandeza del club, las chances de salir campeón y la riqueza del plantel para llegar al objetivo”.

Sobre el sistema que empleará en su experiencia con el Ciclón, Jorge Bava explicó: “Hay que adaptarse a los jugadores que uno tiene, no soy de casarme con los sistemas. Queremos un equipo dinámico que se adapte a las situaciones de partido”.

Sobre Jorge Achucarro, confirmado por el presidente Juan José Zapag como su tercer asistente técnico, Jorge Bava manifestó: “Jorge va a ser de gran ayuda para nosotros, es un hombre de la casa, conoce la liga y tenemos una buena relación porque fuimos compañeros (en Atlas de México)”, indicó.

Por último indicó que el objetivo que tiene con su llegada a Cerro Porteño es claro. “Acá lo primordial es ganar, gustar, que la gente esté contenta y que Cerro levante dos copas a fin de año”, cerró.

