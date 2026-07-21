21 jul 2026
Copa del Mundo

Conmebol trabaja para un Mundial de 64 equipos en 2030

Presidente de Conmebol: Mundial 2030 es oportunidad para “una competencia con 64 equipos”

Julio 21, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
EL TROFEO DE COPA DEL MUNDO SE EXHIBE EN CHILE ANTE MÍTICA SELECCIÓN DE 1962

La Copa del Mundo apunta ahora a la edición del centenario.

Foto: EFE

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró este lunes que el Mundial 2030, en el que se celebrará el centenario de la Copa del Mundo, con Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes junto a España, Marruecos y Portugal, es una oportunidad para “una competencia con 64 equipos”.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó Domínguez en su cuenta de X, un día después de la final de la cita global que se disputó este año en México, EE.UU. y Canadá.

El titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha planteado que el certamen pautado para el 2030 se juegue por “única vez” con 64 selecciones, lo que considera permitirá que el fútbol “llegue a más gente”.

“Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente”, afirmó el dirigente del balompié suramericano durante una conferencia de prensa en noviembre del año pasado.

La iniciativa busca elevar los equipos participantes desde los 48 aprobados por la FIFA para el Mundial de 2026, que concluyó este domingo con una victoria por 1-0 de España sobre Argentina.

Por ello, Domínguez ha planteado que este asunto “no se puede quedar en manos de 40 personas” y ha defendido que “tiene que estar abierto al debate del mundo entero”.

España se coronó campeona de la Copa del Mundo este domingo 16 años después de conquistar su primera estrella, en Sudáfrica 2010, y afianzó el dominio europeo de la competición más grande del planeta, con cinco ganadores de ese continente por uno de América en las últimas seis ediciones.

Copa del mundo Mundial 2030 Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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