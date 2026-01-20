20 ene. 2026
Olimpia

Hugo Sandoval: Inspección médica para jugar por Olimpia

Hugo Sandoval, últimamente en Recoleta, se realizó la inspección médica para convertirse en nuevo jugador de Olimpia.

Enero 20, 2026 09:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Sandoval

Hugo Sandoval, virtual refuerzo de Olimpia.

Foto: Gentileza - Recoleta

El delantero que buscaba Olimpia se realizó la inspección médica esta mañana para poder vestir la casaca de Olimpia, de acuerdo con informaciones periodísticas. Hugo Sandoval, quien estaba en el interés del Barcelona ecuatoriano, finalmente seguirá en el fútbol paraguayo pero defendiendo los colores de uno de los grandes.

El atacante de 25 años sería presentado de manera oficial en horas de la tarde y sería uno de los últimos refuerzos para la temporada 2026 que arranca en los próximos días. Durante la última campaña, con Recoleta, Hugo Sandoval anotó ocho goles y brindó tres asistencias.

Con sus 1,90 m de estatura, el atacante que se encontraba realizando la pretemporada con el conjunto canario, sería el referente de área que busca el entrenador Pablo Sánchez. Olimpia arranca el Torneo Apertura 2026 enfrentándose a Guaraní.

20260119_081823.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Vamos a ser competitivos”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, analizó la caída ante Boca Juniors y resaltó que serán competitivos jugando de la misma manera que lo hicieron ante el equipo argentino.
Enero 19, 2026 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_075247.jpg
Olimpia
El caño de Alfaro y la felicitación de Paredes
Juan Fernando Alfaro, volante de Olimpia, le metió un tremendo caño a Leandro Paredes y el jugador de Boca Juniors no tuvo otra que felicitarlo.
Enero 19, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
20260118_230113.jpg
Olimpia
Olimpia cae ante Boca Juniors en un partidazo
Olimpia arrancó ganando pero Boca Juniors lo dio vuelta para quedarse con este histórico clásico sudamericano disputado en San Nicolás, Argentina.
Enero 18, 2026 11:04 p. m.
 · 
Redacción D10
ngg.jpg
Olimpia
Un jugador de Olimpia va al fútbol argentino
Llegó como una gran figura y ahora se marcha cedido a préstamo al fútbol argentino.
Enero 18, 2026 05:40 p. m.
eerikl.jpg
Olimpia
Deja Olimpia para jugar en Guatemala
El jugador paraguayo tendrá un nuevo desafío en su carrera al fichar por un equipo centroamericano.
Enero 18, 2026 04:14 p. m.
20260118_091842.jpg
Olimpia
Boca Juniors vs. Olimpia, un duelo cargado de historia
Olimpia afronta su último amistoso de pretemporada enfrentando esta noche (21:00) a Boca Juniors en San Nicolás.
Enero 18, 2026 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
