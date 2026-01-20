Hugo Sandoval: Inspección médica para jugar por Olimpia

El delantero que buscaba Olimpia se realizó la inspección médica esta mañana para poder vestir la casaca de Olimpia, de acuerdo con informaciones periodísticas. Hugo Sandoval, quien estaba en el interés del Barcelona ecuatoriano, finalmente seguirá en el fútbol paraguayo pero defendiendo los colores de uno de los grandes.

Hugo Sandoval haciendo inspección médica en Olimpia.

Fútbol a lo Grande. 1080 am. — Arturo Máximo Rubin (@ArturoMRubin) January 20, 2026

El atacante de 25 años sería presentado de manera oficial en horas de la tarde y sería uno de los últimos refuerzos para la temporada 2026 que arranca en los próximos días. Durante la última campaña, con Recoleta, Hugo Sandoval anotó ocho goles y brindó tres asistencias.

Con sus 1,90 m de estatura, el atacante que se encontraba realizando la pretemporada con el conjunto canario, sería el referente de área que busca el entrenador Pablo Sánchez. Olimpia arranca el Torneo Apertura 2026 enfrentándose a Guaraní.