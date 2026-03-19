19 mar. 2026
Fútbol Internacional

Infantino hace un llamamiento a la paz

El presidente de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, hizo este jueves un llamamiento a la paz y reiteró el papel fundamental del fútbol para unir a las personas en tiempos de agitación geopolítica.

Marzo 19, 2026 05:13 p. m.
SWITZERLAND-POLITICS-ECONOMY-DIPLOMACY

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

MANDEL NGAN/AFP

“La FIFA no puede resolver conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial para promover la paz”, dijo el presidente Infantino durante el consejo del organismo este jueves en Zúrich (Suiza).

Asimismo, señaló que espera que todos las selecciones participantes en el próximo Mundial compitan con espíritu de “juego limpio” y “respeto mutuo”.

Durante este consejo de la FIFA, se aprobó de forma unánime el Informe Anual de 2025, en el que se incluye un presupuesto de 14.000 millones de dólares para el período entre 2027 y 2030.

“La FIFA está cumpliendo su misión de mejorar y promover el fútbol a nivel mundial mediante una reinversión de recursos”, declaró Infantino. EFE

FIFA Gianni Infantino Mundial 2026
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