D10 de Oro: El evento que reconoce el talento nacional

La ceremonia se realizará el 15 de diciembre, a las 09:00, y será transmitida vía streaming, en vivo, a través del canal de YouTube del Diario Última Hora y de las redes sociales oficiales de D10.

PARA LOS MEJORES. D10 de Oro nace con el objetivo de visibilizar los logros deportivos más destacados del 2025, consolidándose como una vitrina para los talentos nacionales y un espacio para honrar la disciplina, el esfuerzo y el impacto de los protagonistas dentro y fuera de sus disciplinas.

Reconocimientos 2025. La edición inaugural presentará distinciones a equipos, atletas y referentes que han tenido un rendimiento sobresaliente este año: Fútbol - Distinciones colectivas: Selección Paraguaya Absoluta: Clasificación al Mundial de la FIFA 2026.

Club Libertad: Campeón del Torneo Apertura 2025.

Club Cerro Porteño: Campeón del Torneo Clausura 2025 y Supercopa Paraguay edición 2025.

Club General Caballero JLM: Campeón de la Copa Paraguay 2025.

Selección Femenina Sub 17: Campeonas del Sudamericano 2025.

Premios individuales: Nicole Martínez (Remo): Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos ASU 2025.

Lars Flaming (Atletismo): Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos ASU 2025.

Fiorella Gatti (Squash): Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos ASU 2025.

Joshua Duerksen (Automovilismo): Destacada temporada en la Fórmula 2.

Fabricio Zaldívar / Gustavo Saba (Automovilismo - Rally Nacional): Reconocimiento por su sobresaliente desempeño en la temporada.

Reconocimiento Especial: Larissa Schaerer - Comité Olímpico Paraguayo: Distinción por su trayectoria y aporte al desarrollo del deporte nacional.

El evento será 100% digital, abierto al público y accesible desde cualquier dispositivo. La transmisión podrá verse en YouTube de Última Hora (@ultimahorapy1) y de las redes oficiales de D10, Facebook (D10) e Instagram (D10paraguay).

La audiencia podrá seguir los anuncios en tiempo real, interactuar desde redes sociales y formar parte de la conversación bajo el hashtag oficial #D10DeOro.

D10 es un medio digital paraguayo especializado en cobertura deportiva, con un enfoque ágil, actual y multiplataforma de información precisa y clara.