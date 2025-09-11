Imperdible: Rally 2 Ruedas desembarca en Cordillera

Esta vez, la emoción se traslada al Departamento de Cordillera con el Rally 2 Ruedas - Copa Paraguay, del 28 al 30 de noviembre de 2025, un evento que promete reunir a más de 150 participantes entre motos, quads, UTV y vehículos.

La competencia está pensada para pilotos amateur y experimentados que buscan vivir la adrenalina de un verdadero rally, donde lo más importante es la aventura, la comunidad y el espíritu deportivo.

Con categorías PRO y RAID, el evento abrirá las puertas a entusiastas del motociclismo y del off-road de todo el país. Los organizadores destacaron, que esta edición impulsará la movilidad e integración de riders de distintas regiones. El cronograma prevé dos intensas jornadas de competencia en terrenos emblemáticos de Cordillera: Caraguatay, Tobatí, Atyrá, Caacupé, Eusebio Ayala, Piribebuy y Altos, llevando la emoción del rally a cada rincón. Cronograma: Sábado 29 de noviembre - Stage 1 (Altos) 280 km y domingo 30 de noviembre – Stage 2 (Altos – Jaguareté Kua) 180 km.

El Rally 2 Ruedas Copa Paraguay se perfila, así como una nueva cita obligada para quienes viven la pasión del mundo motor.