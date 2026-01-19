19 ene. 2026
Olimpia

Hugo Quintana: “Perdimos por detalles”

Hugo Quintana, autor del gol de Olimpia en la derrota ante Boca Juniors, reconoció que perdieron por detalles.

Enero 19, 2026 10:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Quintana.jpg

Hugo Quintana, mediocampista de Olimpia.

Hugo Quintana, otro de los puntos altos de Olimpia en la derrota 2-1 ante Boca Juniors en el amistoso disputado en San Nicolás, Argentina, conversó con los medios en zona mixta tras el partido.

El volante franjeado reconoció que no pudieron ganar por detalles pero que el partido sirve para seguir creciendo. “Queríamos ganar, perdimos por detalles, pero sirvió para seguir plasmando nuestra idea”, comenzó diciendo.

Consultado sobre el balance de los dos amistosos ante Colo Colo y Boca Juniors, Quintana dijo: “Sirvió para afianzar el grupo que capta la idea del profe”, reconoció.

En lo que respecta a su rendimiento personal, el mediocampista dijo sentirse mejor. “El primer partido con Colo Colo me costó un poco, por la pretemporada. Hoy me sentí mejor”, tiró.

Por último fue consultado sobre los jugadores del mediocampo franjeado. “Estamos todos muy bien, es una competencia sana. Creo que vamos a tener un gran año”, cerró.

Olimpia Hugo Quintana Amistoso
Redacción D10
