Los grupos C y D juegan su segunda fecha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue encendiendo las pasiones en Norteamérica. La emoción no da tregua con los apasionantes duelos de la fase de grupos, en la segunda fecha del torneo.

Por el Grupo D, el mismo de Paraguay se dará el cruce entre las dos selecciones que resultaron vencedoras en la primera fecha: Estados Unidos y Australia. El juego comenzará a las 16:00, y se perfila como un combate estratégico de alta intensidad. El conjunto norteamericano buscará hacer valer la localía con las transiciones rápidas y la transpiración colectiva que se impusieron sobre Paraguay. Mientras tanto, los Socceroos opondrán su tradicional disciplina táctica y fortaleza física en los balones detenidos. Ambos combinados nacionales saben que la clasificación a la siguiente ronda depende tan solo de una victoria.El árbitro será el alemán Felix Zwayer.

El grupo de Brasil. Por el Grupo C, Escocia y Marruecos protagonizarán una reedición de su histórico enfrentamiento mundialista en Francia 1998, la última vez que los escoceses jugaron una Copa del Mundo. El juego comenzará a las 19:00.

El cuadro escocés llega con el ánimo a tope tras haber sumado sus primeros tres puntos luego de derrotar a Haití por 1-0 en Boston, gracias al gol de John McGinn. No obstante, los dirigidos por Steve Clarke tendrán una dura prueba ante la sólida escuadra marroquí, que viene de cosechar un valioso empate ante Brasil y busca consolidar su liderato del sector. La conducción arbitral estará a cargo del uzbeco Ilgiz Tantashev.

Brasil, por su parte, se verá las caras con Haití en el Philadelphia Stadium, en un partido donde ambos equipos arrastran la urgencia de redimirse. El partido arrancará a las 21:30.

La Canarinha llega con la presión de disipar las dudas que dejó su igualdad ante Marruecos, apostando por el desequilibrio individual de figuras como Vinícius Jr., autor del tanto brasileño en el empate 1 a 1 con los marroquíes, y el empuje en el medio sector de Bruno Guimarães, el volante del Newcastle.

Por su parte, el combinado haitiano, comandado por el empuje de Jean-Ricner Bellegarde, intentará recomponer el camino tras su tropiezo inicial y sueña con dar la gran sorpresa del torneo, a pesar de que sabe que se enfrenta a una selección cinco veces campeona del mundo.

El árbitro de este juego será el español Alejandro Hernández Hernández.

Lo que se viene en el calendario mundialista promete elevar las pulsaciones al máximo. Con la segunda jornada de la fase de grupos en plena marcha, los márgenes de error se reducen a cero.