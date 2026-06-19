19 jun. 2026
Copa del Mundo

Brasil vs. Haití: Paso a paso

Brasil y Haití se miden este viernes en el estadio Filadelfia, por el Grupo C de la Copa del Mundo.

Junio 19, 2026 08:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Brasil vs. Haití

Mundial FIFA 2026 Brasil Haití
Redacción D10
Más contenido de esta sección
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Los grupos C y D juegan su segunda fecha
EUUU, verdugo de la Albirroja, se mide con Australia, a las 16:00. La selección sudamericana, a las 21:30, tendrá como rival a Haití.
Junio 19, 2026 09:33 a. m.
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Creer hasta el final
LA SEGUNDA. La Selección Paraguaya mide a Turquía en la Bahía de San Francisco, Santa Clara, a partir de las 00:00 por la Copa Mundial. La Albirroja necesita de una victoria que lo mantenga con chances reales de seguir en la competencia norteaméricana.
Junio 19, 2026 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
La impactante lesión Koné marca al Mundial
VIDEO. Koné sufrió una fractura en pleno juego de la Copa del Mundo. La imagen, no apta para impresionables, es la mancha de la jornada.
Junio 19, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Canadá logra ante Catar su primera victoria mundialista
Canadá logró este jueves el primer triunfo mundialista de su selección masculina con una goleada por 6-0 ante Catar, que terminó con 9 jugadores, en el BC Place de Vancouver, que la dejó líder del Grupo B con 4 puntos, pero que quedó marcada por la grave lesión de Ismael Koné en el minuto 50.
Junio 19, 2026 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KOR
Copa del Mundo
México vence a Corea y se clasifica a los dieciseisavos de final
La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.
Junio 19, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
México vs. Corea del Sur
Copa del Mundo
México vs. Corea del Sur: Paso a paso
México y Corea del Sur se enfrentan en el estadio Guadalajara, por el liderato del Grupo A de la Copa del Mundo.
Junio 18, 2026 08:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más