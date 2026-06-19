Brasil vs. Haití: Paso a paso

LA SEGUNDA. La Selección Paraguaya mide a Turquía en la Bahía de San Francisco, Santa Clara, a partir de las 00:00 por la Copa Mundial. La Albirroja necesita de una victoria que lo mantenga con chances reales de seguir en la competencia norteaméricana.
Canadá logró este jueves el primer triunfo mundialista de su selección masculina con una goleada por 6-0 ante Catar, que terminó con 9 jugadores, en el BC Place de Vancouver, que la dejó líder del Grupo B con 4 puntos, pero que quedó marcada por la grave lesión de Ismael Koné en el minuto 50.
La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.