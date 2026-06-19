19 jun. 2026
Copa Mundial

Estados Unidos vuelve a ganar y avanza en la Copa del Mundo

Estados Unidos aseguró su presencia en la siguiente ronda, tras derrotar este viernes por 2-0 a Australia por el Grupo D, en donde se encuentra la Albirroja.

Junio 19, 2026 06:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Estados unidos Folarin Balogun

Folarin Balogun destacó con definición en el triunfo norteamericano.

Twitter.

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino prolongó este viernes su momento dulce y ganó 2-0 a la de Australia en el estadio Lumen Field de Seattle para sellar, con una jornada de antelación, el pase a los dieciseisavos de final del Mundial del que es anfitrión junto a México y Canadá.

Un gol en propia puerta de Cameron Burgess y una diana de cabeza de Alex Freeman en la primera mitad entregaron la victoria a Estados Unidos, que podría celebrar este mismo viernes el pase de ronda como primero de grupo si Turquía no gana a Paraguay.

La baja de Christian Pulisic, que arrastra molestias en un gemelo, no impidió a Estados Unidos regalarse otro gran día de fútbol en esta Copa del Mundo, tras el brillante 4-1 endosado a Paraguay en su estreno en Los Ángeles.

Fue un nuevo arranque vibrante de Estados Unidos. Si ante Paraguay en el SoFi Stadium hubo que esperar siete minutos para el primer gol, este viernes en Seattle los miles de aficionados estadounidenses celebraron a los once.

Folarin Balogun, protagonista con un doblete ante Paraguay, profundizó en el área de penalti y puso un centro raso que el defensa australiano Burgess envió al fondo de las mallas en el intento de despejar.

Weston McKennie realizó un trabajo táctico en posición de tres cuartos para Estados Unidos. Y su equipo siguió apretando con confianza, hasta conseguir el gol que dejaba encarrilada la victoria en el 42.

En una acción a balón parado, Dest liberó un derechazo desde la frontal del área y, tras un rebote, Alex Freeman fue el primero en llegar al balón suelto para firmar el 2-0 de cabeza.

El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, pero el árbitro Felix Zwayer concedió la diana, la tercera de la carrera de Freeman como internacional.

Filip Popovic, seleccionador de Australia, realizó hasta tres cambios tras el descanso, pero el guión del encuentro no cambió. Aunque Estados Unidos bajara el ritmo ofensivo, los australianos no consiguieron crear reales peligros a la defensa estadounidense.

Su mejor oportunidad llegó en 86, cuando Jason Geria lo intentó con un disparo dentro del área en una acción caótica que la defensa americana pudo despejar sin mayores problemas.

Ya sin opciones de remontada, Australia aumentó el nivel físico y los últimos minutos estuvieron marcados por hasta cuatro amonestaciones, dos por parte.

Sin emociones futbolísticas en los últimos minutos, una curiosidad del encuentro fue una breve pausa en el tiempo añadido por un problema físico sufrido por el colegiado Zwayer, precisamente cuando iba a amonestar al estadounidense Chris Richards. El árbitro alemán pudo terminar el encuentro sin otros problemas.

- Ficha técnica:

2 - Estados Unidos: Matt Freese; Antonee Robinson (Trusty, m.80), Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie (Reyna, m.96), Malik Tillman; Ricardo Pepi (Berhalter, m.64), Folarin Balogun (Wright, m.96), Sergiño Dest (Scally, m.81).

0 - Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess (Geria, m.46), Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay (Metcalfe,m.46), Paul Okon-Engstler (Irvine, m.78), Aiden O’Neill, Matthew Leckie (Volpato, m.61); Mohamed Touré (Irankunda, m.46).

Goles: 1-0, m.11: Burgess (autogol); 2-0, m.42: Freeman.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE). Mostró cartulina amarilla a Robinson (m.56), Balogun (m.89) y Chris Richards (m.93), de Estados Unidos, y a Bos (m.16), Circati (m.32), Souttar (m.89) e Italiano (m.89) de Australia.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo D del Mundial disputado en el estadio Lumen Field de Seattle ante cerca de 66.000 espectadores. EFE

Mundial FIFA 2026 Estados Unidos Australia
Redacción D10
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