19 jun. 2026
Copa del Mundo

Turquía prepara cambios en la alineación para el decisivo choque contra Paraguay

Turquía prepara cambios en el once titular para el decisivo choque contra Paraguay de este sábado, clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Junio 19, 2026 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Turkey v Venezuela - International Friendly

Foto grupal de Turquía durante un partido de preparación.

FOTO: TOMAS DINIZ SANTOS/Getty Images via AFP

La selección de Turquía, que cayó 2-0 ante Australia en su estreno en el Grupo D del Mundial, prepara cambios en el once titular para el decisivo choque contra Paraguay de este sábado, clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Según medios deportivos turcos, el seleccionador italiano Vincenzo Montella planea introducir variantes respecto al equipo que inició el encuentro ante Australia y estudia ubicar al atacante del Galatasaray Baris Alper Yilmaz como delantero o extremo derecho.

Asimismo, se prevé que el atacante de 21 años del Juventus italiano Kenan Yildiz, que entró como suplente en la segunda parte del debut, sea titular en lugar de Kerem Aktürkoglu.

El diario Fanatik añade que Montella también sopesa la inclusión en el centro del campo de Can Uzun o Deniz Gül en sustitución de Ismail Yüksek o Orkun Kökçü, mientras que Mert Müldür podría ocupar el puesto de Zeki Celik en la defensa.

En rueda de prensa celebrada este viernes en San Francisco, donde será el encuentro, Montella afirmó que el equipo llega con ganas de reaccionar tras las duras críticas recibidas por la derrota ante un rival teóricamente inferior.

Después del partido ante Australia, varios jugadores turcos fueron objeto de duros comentarios en redes sociales y en los medios por sus peinados y criticados por anteponer su imagen al rendimiento deportivo.

El técnico italiano reconoció que estas críticas han afectado al grupo y señaló que el cuerpo técnico ha trabajado en los últimos días para ayudar a los jugadores a desconectar y recuperar la confianza.

“Algunos quieren crear confusión. Esto no me afecta a mí, pero sí a los jugadores. Son jóvenes y esta situación puede alterarlos”, valoró.

También reconoció que su equipo podría haber hecho algunas cosas mejores como “haber tenido un mejor control del balón” para controlar el ritmo del encuentro.

Sobre Paraguay, Montella destacó su buen rendimiento en la fase de clasificación y su espíritu competitivo.

“Son muy buenos a la hora de marcar goles y tienen jugadores con gran carácter. Sus delanteros son muy buenos. Les tenemos mucho respeto. Siempre hemos hecho algunos cambios y podemos volver a hacerlo. Puede haber cambios mañana, pero serán tácticos y en función de la estrategia del partido”, señaló.

Ante una pregunta de un periodista sobre los cambios, Montella respondió en tono de broma que prefería no revelarlos: "¿Te ha enviado el entrenador rival?”

Montella, en cualquier caso, subrayó que el rival era importante pero prefería concentrarse en su propio equipo. EFE

Mundial FIFA 2026 Turquía Paraguay
Redacción D10
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