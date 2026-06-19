19 jun. 2026
Copa del Mundo

Escocia vs. Marruecos: Paso a paso

Escocia y Marruecos chocan este viernes en el estadio Boston, por el Grupo C de la Copa del Mundo.

Junio 19, 2026 06:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Escocia vs. Marruecos

Mundial FIFA 2026 Escocia Marruecos
Redacción D10
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