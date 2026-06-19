Escocia vs. Marruecos: Paso a paso

Canadá logró este jueves el primer triunfo mundialista de su selección masculina con una goleada por 6-0 ante Catar, que terminó con 9 jugadores, en el BC Place de Vancouver, que la dejó líder del Grupo B con 4 puntos, pero que quedó marcada por la grave lesión de Ismael Koné en el minuto 50.
La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.
Suiza desatascó este jueves el duelo ante una exigente Bosnia y Herzegovina, que perdió el control del juego en la segunda parte, con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos tantos de Rubén Vargas y Granit Xhaka.