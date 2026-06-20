Marruecos marca el gol más tempranero del Mundial 2026

Este viernes, Ismael Saibari le dio el triunfo a Marruecos sobre Escocia con el solitario tanto conseguido en el amanecer del partido disputado en el estadio de Boston, correspondiente a la segunda fecha por el Grupo C.

No solamente significó el triunfo marroquí, sino también es el gol más rápido de lo que va de la Copa del Mundo hasta el momento. El atacante abrió el marcador cuando solo se disputaban dos minutos del cotejo.

¡GOLAZO COMO CONTRA BRASIL! Saibari, flamante refuerzo del Bayern Munich, la dejó colgada del ángulo y marcó el 1-0 de Marruecos ante Escocia en tan solo 1'PT.



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Posterior a ese tanto, y por más que quedaba casi un partido completo por jugarse, ya no se marcaron más goles. El más rápido en la historia de los Mundiales fue anotado por el delantero turco Hakan Şükür, a los 11 segundos del partido frente a Corea del Sur, el el 29 de junio de 2002 durante el encuentro por el tercer puesto.