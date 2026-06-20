19 jun. 2026
Copa del Mundo

Marruecos marca el gol más tempranero del Mundial 2026

Un gol a los 2 minutos del marroquí Ismael Saibari es de momento el más rápido del Mundial 2026. El tanto sirvió para el triunfo sobre Escocia, correspondiente a un encuentro del Grupo C.

Junio 19, 2026 10:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Ismael Saibari

El gol de Ismael Saibari está siendo el más rápido del Mundial.

Foto: AFP

Este viernes, Ismael Saibari le dio el triunfo a Marruecos sobre Escocia con el solitario tanto conseguido en el amanecer del partido disputado en el estadio de Boston, correspondiente a la segunda fecha por el Grupo C.

No solamente significó el triunfo marroquí, sino también es el gol más rápido de lo que va de la Copa del Mundo hasta el momento. El atacante abrió el marcador cuando solo se disputaban dos minutos del cotejo.

Posterior a ese tanto, y por más que quedaba casi un partido completo por jugarse, ya no se marcaron más goles. El más rápido en la historia de los Mundiales fue anotado por el delantero turco Hakan Şükür, a los 11 segundos del partido frente a Corea del Sur, el el 29 de junio de 2002 durante el encuentro por el tercer puesto.

Mundial FIFA 2026 Marruecos Escocia
Redacción D10
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