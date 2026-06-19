Creer hasta el final

La Selección Paraguaya enfrenta esta medianoche a su similar de Turquía (00:00), por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo.

La Albirroja arriba al compromiso luego de sufrir una dura derrota en el duelo de apertura de la competición contra el seleccionado local de los Estados Unidos, por el abultado marcador de 4-1.

Con 90 minutos por delante, el combinado que dirige el entrenador Gustavo Alfaro saltará al campo con una propuesta decidida, sabiendo que el destino está en sus propias manos. Además, el grupo demostró que ya está repuesto para mostrar una versión que renueve la ilusión guaraní.

A su vez, el elenco turco, en su primer partido del Mundial cedió contra Australia por el marcador de 2-0, por lo que el duelo representa una final anticipada en la Bahía de San Francisco (California), ya que ambos no tienen margen para el error en sus aspiraciones de seguir en la competencia.

VARIANTES. En Paraguay, el Cazador de Utopías prepara dos modificaciones para este vital juego: Ingresarán Matías Galarza en la mitad de la cancha, e Isidro Pitta en el ataque. En el primer partido fue muy cuestionado el desempeño de los futbolistas, por lo que tienen la misión de revertir la situación en el grupo, apuntando a conseguir un gran triunfo para despejar toda clase de incertidumbre.

CIFRA. 4 goles oficiales suma el atacante Julio César Enciso con la camiseta de Paraguay, todos en juegos oficiales. 5 juegos disputados con la Albirroja absoluta registra el delantero Isidro Pitta, todos en Eliminatorias.