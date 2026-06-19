19 jun. 2026
Copa del Mundo

Creer hasta el final

LA SEGUNDA. La Selección Paraguaya mide a Turquía en la Bahía de San Francisco, Santa Clara, a partir de las 00:00 por la Copa Mundial. La Albirroja necesita de una victoria que lo mantenga con chances reales de seguir en la competencia norteaméricana.

Junio 19, 2026 08:00 a. m. • 
Por Redacción D10
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026

Apuesta importante. Julio Enciso es referente en la ofensiva del equipo paraguayo, que busca conseguir un triunfo.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya enfrenta esta medianoche a su similar de Turquía (00:00), por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo.

La Albirroja arriba al compromiso luego de sufrir una dura derrota en el duelo de apertura de la competición contra el seleccionado local de los Estados Unidos, por el abultado marcador de 4-1.

Con 90 minutos por delante, el combinado que dirige el entrenador Gustavo Alfaro saltará al campo con una propuesta decidida, sabiendo que el destino está en sus propias manos. Además, el grupo demostró que ya está repuesto para mostrar una versión que renueve la ilusión guaraní.

A su vez, el elenco turco, en su primer partido del Mundial cedió contra Australia por el marcador de 2-0, por lo que el duelo representa una final anticipada en la Bahía de San Francisco (California), ya que ambos no tienen margen para el error en sus aspiraciones de seguir en la competencia.

VARIANTES. En Paraguay, el Cazador de Utopías prepara dos modificaciones para este vital juego: Ingresarán Matías Galarza en la mitad de la cancha, e Isidro Pitta en el ataque. En el primer partido fue muy cuestionado el desempeño de los futbolistas, por lo que tienen la misión de revertir la situación en el grupo, apuntando a conseguir un gran triunfo para despejar toda clase de incertidumbre.

CIFRA. 4 goles oficiales suma el atacante Julio César Enciso con la camiseta de Paraguay, todos en juegos oficiales. 5 juegos disputados con la Albirroja absoluta registra el delantero Isidro Pitta, todos en Eliminatorias.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Turquía
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Suiza
Copa del Mundo
Suiza golea y se pone a la cabeza del grupo
Suiza desatascó este jueves el duelo ante una exigente Bosnia y Herzegovina, que perdió el control del juego en la segunda parte, con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos tantos de Rubén Vargas y Granit Xhaka.
Junio 18, 2026 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Canadá vs. Catar
Copa del Mundo
Canadá vs. Catar: Paso a paso
Canadá y Catar esperan sumar de a tres este día en el estadio BC Place Vancouver, por el Grupo B de la Copa del Mundo.
Junio 18, 2026 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Copa del Mundo
Problemas de salud del padre de Lionel Messi generan preocupación
Un problema de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha generado preocupación en Argentina en medio del Mundial de 2026, sin que se conozca por el momento la gravedad de su cuadro médico.
Junio 18, 2026 04:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Sudáfrica vs. Chequia
Copa del Mundo
Chequia y Sudáfrica se reparten los puntos
Chequia, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penal de Teboho Mokoena a los 83, empataron en Atlanta y sumaron un punto que les deja en una situación delicada y no les vale para meterse entre los dos primeros del Grupo A.
Junio 18, 2026 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Suiza vs. Bosnia
Copa del Mundo
Suiza vs. Bosnia: Paso a paso
Suiza y Bosnia buscan, en el estadio Los Ángeles, su primera victoria en el Grupo B de la Copa del Mundo.
Junio 18, 2026 02:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Chequia vs. Sudáfrica
Copa del Mundo
Chequia vs. Sudáfrica: Paso a paso
Chequia y Sudáfrica abren la segunda fecha del Grupo A de la Copa del Mundo en el Estadio Atlanta.
Junio 18, 2026 12:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más