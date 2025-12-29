El paraguayo más caro del mundo

En coincidencia con su rendimiento, la agencia alemana Transfermarkt compartió hace algunos días el valor de mercado de los principales futbolistas nacionales, que lidera justamente el volante nacido en San Juan Bautista, Departamento de Misiones, con USD 25.000.000.

Indiscutible en el esquema del entrenador Fabián Hürzeler, ya se especula en los medios de prensa que Gómez podría dar incluso otro salto en su carrera, es decir, pasar a un equipo más fuerte de la Premier.

El club inglés, uno de los mejores vendedores, aprovecharía al máximo la situación y solicitaría USD 45.000.000, aproximadamente, para desprenderse del sudamericano.

Otra jugador albirrojo valorado como una joya es Julio Enciso, que se encuentra en el segundo lugar, con una tasación de USD 20.000.000.

El futbolista de 21 años de edad, cuya ficha pertenece también al Brighton, que está jugando cedido en el Racing de Estrasburgo, descendió algunos escalones por su irregularidad en la temporada, causada por las lesiones que debió enfrentar.

EN EL PODIO. En el tercer lugar se encuentra Omar Alderete, de 29 años, muralla del Sunderland inglés que está sorprendiendo con su excelente campaña en la máxima categoría. Tiene una valoración de USD 12.000.000. El futbolista surgido en Cerro Porteño de nuestro país no necesitó tiempo de adaptación, ya que desde su arribo al condado Tyne y Wear se convirtió en un referente.

Completan el top 5, el extremo Ramón Sosa, actualmente en el Palmeiras de Brasil, y el mediocampista Miguel Almirón, del Atlanta United de los Estados Unidos, cuarto y quinto en la clasificación. Los ofensivos están valuados en USD 11.000.000 y USD 9.000.000, respectivamente. Los cincos son grandes figuras de la Selección Paraguaya de fútbol.