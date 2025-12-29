29 dic. 2025
Fútbol Internacional

El paraguayo más caro del mundo

Diego Gómez Amarilla, mediocampista paraguayo de solo 22 años de edad, sigue brillando con el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra. El sábado último marcó un golazo al líder Arsenal con lo que se volvió a ganar elogios.

Diciembre 29, 2025 07:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez, paraguayo destacado en la Premier League.

Foto: Gentileza - Brighton

En coincidencia con su rendimiento, la agencia alemana Transfermarkt compartió hace algunos días el valor de mercado de los principales futbolistas nacionales, que lidera justamente el volante nacido en San Juan Bautista, Departamento de Misiones, con USD 25.000.000.

Indiscutible en el esquema del entrenador Fabián Hürzeler, ya se especula en los medios de prensa que Gómez podría dar incluso otro salto en su carrera, es decir, pasar a un equipo más fuerte de la Premier.

El club inglés, uno de los mejores vendedores, aprovecharía al máximo la situación y solicitaría USD 45.000.000, aproximadamente, para desprenderse del sudamericano.

Otra jugador albirrojo valorado como una joya es Julio Enciso, que se encuentra en el segundo lugar, con una tasación de USD 20.000.000.

El futbolista de 21 años de edad, cuya ficha pertenece también al Brighton, que está jugando cedido en el Racing de Estrasburgo, descendió algunos escalones por su irregularidad en la temporada, causada por las lesiones que debió enfrentar.

EN EL PODIO. En el tercer lugar se encuentra Omar Alderete, de 29 años, muralla del Sunderland inglés que está sorprendiendo con su excelente campaña en la máxima categoría. Tiene una valoración de USD 12.000.000. El futbolista surgido en Cerro Porteño de nuestro país no necesitó tiempo de adaptación, ya que desde su arribo al condado Tyne y Wear se convirtió en un referente.

Completan el top 5, el extremo Ramón Sosa, actualmente en el Palmeiras de Brasil, y el mediocampista Miguel Almirón, del Atlanta United de los Estados Unidos, cuarto y quinto en la clasificación. Los ofensivos están valuados en USD 11.000.000 y USD 9.000.000, respectivamente. Los cincos son grandes figuras de la Selección Paraguaya de fútbol.

Diego Gómez Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sunderland Leeds United
Fútbol Internacional
El Leeds le iguala al Sunderland de Omar Alderete
Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds de la zona de descenso, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones (1-1).
Diciembre 28, 2025 01:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Marcelo
Fútbol Internacional
Marcelo, entre los ‘jubilados’ en 2025
Los aficionados dejarán de disfrutar en 2026 de algunas estrellas deportivas que brillaron en los últimos años, o incluso décadas, al decidir retirarse este año de la máxima competición, entre ellos, el futbolista brasileño Marcelo Vieira da Silva, la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce o el excampeón de Fórmula Uno piloto británico Jenson Button.
Diciembre 28, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
cristiano ronaldo.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo, a 44 de los 1000 goles
Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí.
Diciembre 27, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool
Fútbol Internacional
Wirtz guía el triunfo del Liverpool
Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje con el Liverpool tras firmar un buen partido ante el Wolverhampton, derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot procedente del Bayer Leverkusen a cambio de 125 millones de euros.
Diciembre 27, 2025 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
G9MFQM9X0AAr3q0.jpeg
Fútbol Internacional
Diego Gómez anota frente al Arsenal
VIDEO. El jugador paraguayo Diego Gómez convirtió este sábado un tanto frente al líder Arsenal.
Diciembre 27, 2025 01:40 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY
Fútbol Internacional
Cherki desatasca al City
Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League.
Diciembre 27, 2025 01:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más