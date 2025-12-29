29 dic. 2025
La FIFA entregará los premios “The Best” de 2026 en Dubai

La ceremonia de entrega de los premios “The Best” de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubai, según anunció este lunes en el emirato el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la cumbre “World Sports Summit”.

Diciembre 29, 2025 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
Giani Infantino, presidente de la FIFA.

Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en Dubai a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.

“Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, aseguró Infantino un día después de la entrega de los ‘Globe Soccer Awards 2025' en Dubai.

En la última edición de los premios “The Best” celebrada el pasado día 16 en Doha el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón por tercera vez consecutiva. EFE

Redacción D10
Fútbol Internacional
Lautaro sostiene el liderato
Con un solitario tanto de Lautaro Martínez el Inter ganó 0-1 al Atalanta y sostuvo el liderato de la Serie A gracias a la aparición del atacante argentino, que remató una faena muy trabajada en el minuto 65, cuando aprovechó una asistencia del canterano Pio Esposito para dar la victoria a su equipo.
Diciembre 28, 2025 07:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Milan sigue como líder en Italia
El Milan, que solo opta ya en esta campaña a levantar el título del ‘Scudetto’, atropelló este domingo al Hellas Verona (3-0) para seguir como líder de la Serie A, al menos hasta que juegue el Inter.
Diciembre 28, 2025 02:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
El Leeds le iguala al Sunderland de Omar Alderete
Un empate alejó hasta los siete puntos al Leeds de la zona de descenso, tras igualar a uno con el Sunderland, que sigue en la pugna por Europa, pero ya a cuatro puntos de las plazas de la Liga de Campeones (1-1).
Diciembre 28, 2025 01:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Marcelo, entre los ‘jubilados’ en 2025
Los aficionados dejarán de disfrutar en 2026 de algunas estrellas deportivas que brillaron en los últimos años, o incluso décadas, al decidir retirarse este año de la máxima competición, entre ellos, el futbolista brasileño Marcelo Vieira da Silva, la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce o el excampeón de Fórmula Uno piloto británico Jenson Button.
Diciembre 28, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo, a 44 de los 1000 goles
Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí.
Diciembre 27, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Wirtz guía el triunfo del Liverpool
Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje con el Liverpool tras firmar un buen partido ante el Wolverhampton, derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot procedente del Bayer Leverkusen a cambio de 125 millones de euros.
Diciembre 27, 2025 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
