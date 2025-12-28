28 dic. 2025
Fútbol Internacional

Mahrez clasifica a Argelia

Un penal transformado por Riyad Mahrez en el ecuador de la primera parte bastó a Argelia para ganar su encuentro frente a Burkina Faso (1-0) y asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa África de Naciones.

Diciembre 28, 2025 07:56 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDN

Riyad Mahrez hizo la diferencia desde el punto penal.

Foto: AFP

El conjunto que dirige el suizo Vladimir Petkovic añadió el triunfo logrado contra el cuadro burkinés al conseguido en la primera fecha frente a Sudán, que previamente consiguió, ante Guinea Ecuatorial, por 0-1, su primer triunfo en la fase de grupos del torneo.

Una falta dentro del área de Ismahila Ouedraogo sobre el jugador del Manchester City Rayan Ait Nouri propició el penal que transformó Mahrez en el minuto 23 y que supuso el pase a las eliminatorias de los ‘zorros del desierto’.

Argelia, dos veces campeona del torneo, que en las dos últimas ediciones de la competición no superó la fase de grupos, vuelve a las eliminatorias tras amarrar el triunfo contra Burkina Faso, que no pudo superar la meta de luca Zidane y que se jugará la clasificación en el último partido, el miércoles, contra Sudán.

Le basta el empate al combinado burkinés, que en la primera fecha venció a Guinea Ecuatorial, matemáticamente eliminada.

La selección de Argelia, que amarró su primer puesto en el Grupo E, es la tercera clasificada después de Egipto y Nigeria.

Previamente, Sudán venció 0-1 a Guinea Ecuatorial en el otro ncuentro del cuarteto. El equipo de James Kwesi Appiah logró ganar en el estadio Mohamed V de Casablanca gracias a un autogol de Saul Coco en el minuto 74.

Con Argelia clasificada y citada con Guinea Ecuatorial, ya eliminada, en la última jornada, el otro clasificado del grupo se definirá en la última jornada, la del miércoles, entre Sudán y Burkina Faso, ambas con una victoria. Sudán necesita ganar. El combinado burkinés se clasificará si, al menos, empata.

Argelia Fútbol Internacional Riyad Mahrez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marcelo
Fútbol Internacional
Marcelo, entre los ‘jubilados’ en 2025
Los aficionados dejarán de disfrutar en 2026 de algunas estrellas deportivas que brillaron en los últimos años, o incluso décadas, al decidir retirarse este año de la máxima competición, entre ellos, el futbolista brasileño Marcelo Vieira da Silva, la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce o el excampeón de Fórmula Uno piloto británico Jenson Button.
Diciembre 28, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
cristiano ronaldo.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo, a 44 de los 1000 goles
Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí.
Diciembre 27, 2025 03:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Liverpool
Fútbol Internacional
Wirtz guía el triunfo del Liverpool
Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje con el Liverpool tras firmar un buen partido ante el Wolverhampton, derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot procedente del Bayer Leverkusen a cambio de 125 millones de euros.
Diciembre 27, 2025 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
G9MFQM9X0AAr3q0.jpeg
Fútbol Internacional
Diego Gómez anota frente al Arsenal
VIDEO. El jugador paraguayo Diego Gómez convirtió este sábado un tanto frente al líder Arsenal.
Diciembre 27, 2025 01:40 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY
Fútbol Internacional
Cherki desatasca al City
Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League.
Diciembre 27, 2025 01:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Guillermo Paiva
Fútbol Internacional
Junior compra a Guillermo Paiva
El Junior de Barranquilla hizo uso de la opción y compró el 60% del pase de Guillermo Paiva.
Diciembre 27, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más