13 jun. 2026
Copa del Mundo

Junior Alonso: “Hay que aprender de estos errores”

Junior Alonso llamó a mantener la calma, corregir errores y enfocarse en los dos encuentros restantes de la fase de grupos, esto después de la dura caída por 4-1 ante Estados Unidos en el debut albirrojo en el Mundial.

Junio 13, 2026 12:26 a. m. • 
Por Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Group D - USA vs Paraguay

Junor Alonso disputa el balón con Tyler Adams, de Estados Unidos.

FOTO: CHRIS TORRES/EFE

La dura caída de Paraguay por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno en la Copa del Mundo 2026 dejó un sabor amargo en el campamento albirrojo. Sin embargo, Junior Alonso llamó a mantener la calma, corregir errores y enfocarse en los dos encuentros restantes de la fase de grupos.

El defensor analizó el desarrollo del compromiso y reconoció que el conjunto norteamericano logró marcar diferencias desde los primeros minutos del encuentro.

“Creo que Estados Unidos hizo la diferencia en la primera mitad”, expresó Alonso, tras el partido haciendo referencia al dominio que ejerció el seleccionado local durante los primeros 45 minutos, etapa en la que encaminó una victoria contundente.

Lejos de buscar excusas, el zaguero destacó que la Selección Paraguaya debe dar vuelta rápidamente la página y concentrarse en la recuperación para afrontar el próximo desafío ante Turquía. “Ahora queda entrenar y lavarse la cara para Turquía. Son tres partidos y tenemos que jugarlos todos”, afirmó.

El experimentado defensor también remarcó la importancia de aprender de los errores cometidos en el debut mundialista y adaptarse al máximo nivel de exigencia que representa una Copa del Mundo.

“Hay que aprender de estos errores. Sabemos que esta es la alta competencia, el alto nivel. No podemos dar mucho margen y ahora a preparar los siguientes dos partidos”, sostuvo.

Pese al duro golpe sufrido en Los Ángeles, el mensaje de Alonso fue claro: Paraguay todavía tiene dos oportunidades para reaccionar en el Grupo D y buscar la clasificación a la siguiente ronda.

Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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