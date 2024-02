Guardiola llama la atención a Grealish

El atacante inglés, que costó 100 millones en el verano de 2021 al City, apenas ha jugado catorce partidos en liga, en los que en la mitad ha salido como suplente. En 26 partidos entre todas las competiciones ha marcado tres goles y repartido dos asistencias.

“Es el mismo jugador, tiene el mismo entrenador y la manera en la que juega no ha cambiado. Es solo el nivel de sus actuaciones. Esa es la diferencia”, dijo Guardiola antes de enfrentarse este martes al Luton Town en la FA Cup.

“Lo he dicho desde el día uno, le necesitamos. Aporta una calidad especial para nuestro equipo, pero depende de él. Ojalá pueda hacer tres buenos meses finales”.

Grealish no es titular en un partido de Premier desde diciembre.

“No puedo darle a los jugadores tres o cuatro partidos para que cojan ritmo. Tienen que tener ritmo para jugar 20 o 90 minutos. En el más alto nivel, el equipo no te espera. No puedes darle tres o cuatro partidos a alguien para que esté en forma. ¿Qué ocurre entonces con los otros diez que no juegan? ¿No se lo merecen? Tienes que ver todos los entrenamientos y los pequeños detalles. Los jugadores no tienen que convencerme, tienen que convencerse a sí mismos que se merecen jugar”, apuntó. EFE