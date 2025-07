Fabián Balbuena ya fue anunciado por el Gremio

REFORÇO NA DEFESA! 💪🏾🇪🇪 Com passagens pelo futebol sul-americano e europeu, Fabián Balbuena chega para ser o novo zagueiro do Imortal! Campeão Brasileiro em 2017, o defensor assina com o Tricolor até o meio da temporada de 2027. ¡Buena suerte!



Saiba mais em:… pic.twitter.com/TZsE03G6aR