Guaraní y Nacional prometen buen fútbol en Trinidad

Guaraní (25 puntos) afrontará esta tarde un partido clave. Su rival será Nacional (22), desde las 16:30, en el estadio La Arboleda del club Rubio Ñu.

De los dos, el Tricolor llega con mejor semblante, atendiendo que ha ganado en su última presentación correspondiente a la fecha 12 ante Olimpia, con un contundente 4-1. Carlos Arrúa fue la gran figura de la goleada, convirtiendo un doblete y dos asistencias. El “10” de la Academia será una de las apuestas del entrenador Pedro Sarabia para el choque con el Legendario.

Mientras que el Aborigen llega lastimado después de la derrota 1-0 ante el 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero. Ese tropiezo significó haber cortado una racha de cuatro victorias al hilo en el torneo.

Sin dudas, será un partido intenso, reñido y de alto voltaje. Si tomamos como referencia los enfrentamientos en el 2025: Se disputaron tres, dos de ellos fueron victorias de Guaraní, ambos por 2-1, en el torneo Apertura. El Trico ganó en una ocasión, fue en la fecha 2, en este campeonato.

En cuanto a los jueces, el árbitro principal del encuentro será Derlis Benítez, los líneas José Cuevas y Guido Miranda. Mientras que en la cabina del VAR estará Carlos Figueredo.