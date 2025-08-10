Menú
Torneo Clausura
Guaraní vs. Olimpia: Paso a Paso
El “clásico más añejo” es la gran atracción del domingo en Ciudad del Este. Seguí lance en D10.
Agosto 10, 2025 03:40 p. m. •
Por
Redacción D10
El duelo será en el estadio Antonio Aranda.
Torneo Clausura
Guaraní
Torneo Clausura
Redacción D10
