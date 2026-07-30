30 jul 2026
Fútbol Internacional

La Concacaf rechaza la propuesta de Infantino

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar por unanimidad la propuesta de la FIFA y su presidente Gianni Infantino de vender el Mundial de fútbol a inversores privados a través del programa ‘FIFA Forward Enterprise’.

Julio 30, 2026 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gianni Infantino (i) y Victor Montagliani (d), durante el Congreso de la FIFA de abril 2026.

Foto: Gentileza - Concacaf

“Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, reza el comunicado publicado por el organismo.

Las 41 federaciones nacionales pertenecientes a la Concacaf se reunieron este jueves para deliberar sobre la propuesta de Infantino de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), filial que planea una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones de dólares, con una valoración de 20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.

La FIFA rechaza que el Mundial esté en venta y tampoco su gestión. Afirma que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones mediante el programa FIFA Forward ya existente, que aumentaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030.

“Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, la necesidad de capital privado para financiar nuevos y existentes programas de FIFA, después del Mundial más beneficioso de la historia, se cuestionó”, continúa el escrito.

La Concacaf termina demandando “más transparencia y gobernanza adecuada”, así como determinar cómo podrían usarse las reservas de la FIFA para aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol en la región, y recuerda al presidente de la FIFA que cualquier otro asunto discurra por los cauces correctos de gobierno según los estatutos del organismo.

Este movimiento sigue a la reacción de la UEFA. La confederación europea anunció este jueves que ninguna de sus federaciones participará en las competiciones de la FIFA mientras ésta mantenga vigente la propuesta de vender a inversores privados participaciones del Mundial y otros torneos.

Gianni Infantino Concacaf
Redacción D10
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