05 abr. 2026
Torneo Apertura

Guaraní, a pura garra, supera a Libertad

Guaraní, con 10 futbolistas desde el minuto 12, superó por la mínima a Libertad (1-0) en el estadio La Arboleda en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Abril 05, 2026 10:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Guraní 2.jfif

Atrevido. Matías López marcó un soberbio gol que valió los tres puntos y seguir con puntaje ideal para el DT Leandro Romagnoli.

Gentileza/Guaraní

Guaraní, con 10 futbolistas desde el minuto 12, superó por la mínima a Libertad en el estadio La Arboleda en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Esta es la segunda victoria del Cacique bajo la conducción de Leandro Romagnoli, hasta aquí el DT argentino ha sumado el 100% de los puntos que disputó. Mientras que para Francisco Arce es volver a caer en la incertidumbre de la irregularidad; ha perdido tres de sus últimos cuatros juegos.

Si nos referimos al desarrollo de partido, a poco del inicio, el equipo de Dos Bocas se quedó con un jugador menos por la expulsión del delantero Patricio Coronel cuando corría 12 minutos.

Esta situación, por el contrario, en vez de perjudicar terminó favoreciendo al Legendario. Es que Guaraní cerró los espacios y apostó al contragolpe, y esta estrategia tuvo sus frutos. A los 39’ una quirúrgica habilitación de Thiago Servín para Matías López para abrir el marcador y sorprender al Guma.

En síntesis, en la primera fracción el Legandario fue práctico, sencillo y, además, efectivo. Poco antes del final del primer tiempo podría haber sido 2-0 sino fuese por el portero Rodrigo Morínigo que contuvo un buen tiro libre del cuadro rival.

En la segunda etapa, el entrenador de Libertad, Chiqui Arce apostó a los cambios. Reforzó la zona ofensiva con Iván Franco y Gustavo Aguilar para intentar revertir el resultado.

Sin embargo, el Legendario mostró un equipo solidario y combativo que supo al igual que la primera etapa cerrar los circuitos del rival. Además, se suma la seguridad del portero Gaspar Servio que contagió de confianza a su equipo.

Historial de enfrentamientos:

Los antecedentes indican que desde 1906, el Legendario y el Repollero se enfrentaron en 297 ocasiones, donde Guaraní ganó 89 partidos, el Gumarelo 110 y empataron en 98 ocasiones.

En la próxima jornada, la número 16, el Aborigen tendrá que visitar a San Lorenzo el viernes 10 en el estadio Gunther Vogel desde las 20:30. Mientras que el Guma recibirá en su reducto, en La Huerta, a Trinidense el domingo desde las 18:15.

Guaraní Libertad APF
Redacción D10
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