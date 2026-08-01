01 ago 2026
Automovilismo

Gran victoria de Oscar Bittar en Monza

El piloto paraguayo Oscar Bittar tuvo una gran jornada este sábado en el templo de la velocidad.

Agosto 1, 2026 05:32 p. m.
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Bittar tuvo una gran carrera en Monza este sábado.

Al mando de la Ferrari 296 que comparte con el argentino Pablo Benites, Oscar Bittar cumplió y se llevó la pole position en la disputa de la fecha 3 del campeonato Supersport GT Italia.

Saliendo desde P1, la dupla logró sacar una importante ventaja antes de que un coche de seguridad comprimiera la grilla casi a mitad de carrera.

Luego de relanzar la carrera, Oscar tomó el mando del vehículo y tuvo que remontar algunas posiciones perdidas en la parada de boxes.

Con buen ritmo logró volver a ponerse al frente del pelotón y terminó cruzando la meta en primer puesto, logrando así la victoria general de la carrera del sábado.

Este domingo continuará la acción con la carrera 2, donde saldrá desde el segundo puesto obtenido en la clasificación 2 de este sábado.

Tras la carrera, Bittar expresó su felicidad a través de una publicación en sus redes sociales. “P1 en Monza con la Ferrari 296. Gran trabajo del equipo y mi compañero. Vamos Paraguay”, escribió el joven piloto paraguayo, de un futuro brillante.

Oscar Bittar Automovilismo Monza
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