29 jun. 2026
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Corrida Dequení 2026: deporte y solidaridad para transformar vidas

La Fundación Dequení realizará este domingo 28 de junio una nueva edición de la Corrida Dequení 2026, un evento que une el deporte y la solidaridad con el objetivo de generar más oportunidades para miles de niñas, niños y adolescentes del país.

Junio 29, 2026 03:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Corrida Dequení.jfif

Apoyo total. Se espera una importante cantidad de participantes en la corrida.

Gentileza

La Fundación Dequení realizará este domingo 28 de junio una nueva edición de la tradicional Corrida Dequení 2026, un evento que une el deporte y la solidaridad con el objetivo de generar más oportunidades para miles de niñas, niños y adolescentes del país.

La actividad se desarrollará desde las 07:00 horas en la Sede Social de Jubilados Bancarios, ubicada sobre las avenidas Santa Teresa y Bernardino Caballero, y reunirá a familias, empresas, organizaciones y corredores comprometidos con una causa social.Más de 40 empresas ya confirmaron su participación en esta iniciativa, que también contará con la presencia de corredores individuales, niños y la categoría Carreri, destinada a promover la inclusión de personas con discapacidad.

La jornada ofrecerá un espacio para compartir en familia y fortalecer el compromiso con la niñez y la adolescencia, además de visibilizar la importancia del trabajo que desarrolla la Fundación Dequení en las comunidades más vulnerables. Los medios de comunicación tendrán la oportunidad de realizar entrevistas, recoger testimonios de los participantes y acceder a voceros institucionales, así como a representantes de organismos públicos invitados.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, la organización dispondrá de puestos de hidratación, cobertura médica, ambulancias, guardarropas y otros servicios de apoyo.La Corrida Dequení 2026 se presenta como una gran fiesta deportiva y solidaria, donde cada paso representa una oportunidad para seguir construyendo un futuro mejor para miles de niñas, niños y adolescentes paraguayos.

Fundación Dequeni Otros Deportes Paraguay
Redacción D10
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