Gill y Diego destacaron la entrega total de todo el equipo

Orlando Gill tuvo un buen compromiso, manteniendo el cero en su portería con intervenciones acertadas para la victoria de la Albirroja contra Turquía por 1-0.

El golero tras el triunfo apuntó acerca de lo que fue mantener la serenidad y lucha en inferioridad numérica: “Se nos vinieron encima los turcos, pero los supimos manejar, hicimos en su momento la diferencia y ya sobre el final fue aguantar, y fue un gran trabajo de todos los compañeros para conseguir la victoria”.

Gill en la complementaria tuvo signos de dolor en el tobillo derecho, pero pudo completar el juego a lo que explicó: “Al sacar del arco me dio una puntada fuerte e el tobillo, pero no sé por qué el árbitro no permitió la asistencia rápida para que se me coloque el spray, pero aguanté y pude terminar el partido bien”, sumando: “Me sentí tranquilo durante el juego a pesar de lo complicado que se presentó por momentos y este tipo de juegos sirve para seguir creciendo”.

A LA ALTURA. Diego Gómez recuperó el gran nivel y fue baluarte en el mediocampo de la Albirroja.

El mediocampista analizó lo que dejó la victoria ante los europeos a lo que enfatizó: “La verdad que los muchachos estuvieron concentrados en todo minuto, felicitarles a los compañeros. Fue un partido muy complicado, son cosas del fútbol, estoy muy orgulloso de mis compañeros que se dieron al 100% hoy”.

Gómez, además, expuso de que el triunfo es fundamental y que servirá como envió anímico para afrontar el próximo desafío frente a Australia a lo que argumentó: “Veníamos de una derrota muy difícil, hoy nos tocó y por suerte conseguimos una victoria muy importante para seguir creciendo. Ahora a descansar y pensar en el siguiente partido”, agregando de que su salida se dio solo por un “golpe leve”, que no reviste de gravedad y que llegará sin inconvenientes.