21 jun. 2026
Copa Mundial

Gill y Diego destacaron la entrega total de todo el equipo

El portero Orlando Gill y el volante Diego Gómez valoraron la victoria y coincidieron de que el equipo va en crecimiento.

Junio 21, 2026 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Orlando Gill

Orlando Gill fue titular ante Turquía.

Foto: Gentileza - Albirroja

Orlando Gill tuvo un buen compromiso, manteniendo el cero en su portería con intervenciones acertadas para la victoria de la Albirroja contra Turquía por 1-0.

El golero tras el triunfo apuntó acerca de lo que fue mantener la serenidad y lucha en inferioridad numérica: “Se nos vinieron encima los turcos, pero los supimos manejar, hicimos en su momento la diferencia y ya sobre el final fue aguantar, y fue un gran trabajo de todos los compañeros para conseguir la victoria”.

Gill en la complementaria tuvo signos de dolor en el tobillo derecho, pero pudo completar el juego a lo que explicó: “Al sacar del arco me dio una puntada fuerte e el tobillo, pero no sé por qué el árbitro no permitió la asistencia rápida para que se me coloque el spray, pero aguanté y pude terminar el partido bien”, sumando: “Me sentí tranquilo durante el juego a pesar de lo complicado que se presentó por momentos y este tipo de juegos sirve para seguir creciendo”.

A LA ALTURA. Diego Gómez recuperó el gran nivel y fue baluarte en el mediocampo de la Albirroja.

El mediocampista analizó lo que dejó la victoria ante los europeos a lo que enfatizó: “La verdad que los muchachos estuvieron concentrados en todo minuto, felicitarles a los compañeros. Fue un partido muy complicado, son cosas del fútbol, estoy muy orgulloso de mis compañeros que se dieron al 100% hoy”.

Gómez, además, expuso de que el triunfo es fundamental y que servirá como envió anímico para afrontar el próximo desafío frente a Australia a lo que argumentó: “Veníamos de una derrota muy difícil, hoy nos tocó y por suerte conseguimos una victoria muy importante para seguir creciendo. Ahora a descansar y pensar en el siguiente partido”, agregando de que su salida se dio solo por un “golpe leve”, que no reviste de gravedad y que llegará sin inconvenientes.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Orlando Gill Diego Gómez
Redacción D10
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