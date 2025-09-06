06 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Polémico empate en Mallorquín

General Caballero JLM y Libertad igualaron sin goles en el Ka’arendy, por la 11ª jornada del Torneo Clausura. En el complemento, el local logró marcar, pero por una supuesta mano previa vista por el equipo arbitral, que ni la visita protestó, el tanto no subió al marcador.

Septiembre 06, 2025 08:24 p. m.
General Caballero JLM Libertad

General Caballero y Libertad no se hicieron daño en Mallorquín.

Buscar el primer triunfo en la era de Pablo Guiñazú y no aumentar la distancia con el puntero Guaraní, fueron los objetivos de Libertad que este sábado pisó el estadio Ka’arendy para visitar a un General Caballero JLM golpeado por la goleada que le había propinado el líder en la fecha pasada, pero que previamente consiguió buenos resultados.

El Gumarelo tomó la iniciativa y generó situaciones para ponerse en ventaja. Táles Wastowski fue clave para mantener la paridad a los 11’, cuando desvió un cabezazo con olor a gol de Gustavo Aguilar.

El cuadro local contó con un par de pelotas paradas para aproximarse al arco defendido por Martín Silva, pero no lograron incomodarlo. Cosa que sí lo hizo Libertad. A los 20’, Matías Espinoza recogió un despeje defensivo y si bien acomodó mal la pelota para su zurda, sacó un tiro sorpresivo, con su pierna menos hábil, que movió el travesaño.

Antes del cierre del primer tiempo, Alexis Rodas le puso el cuerpo al tiro potente de Roque Santa Cruz para salvar la portería de su equipo. En el complemento, después de dos llegadas de Libertad, se generó la gran polémica del encuentro.

General Caballero JLM llegó al gol por intermedio de Víctor Argüello a los 66’, pero a instancias del VAR, donde se encontraba Fernando López, el árbitro principal Mario Díaz de Vivar decidió no convalidar el tanto local por una supuesta mano.

A pesar de que en las imágenes no se observa claramente el toque, ante la sorpresa de todos, el gol no subió al marcador. Ni los jugadores liberteños intentaron protestar por la mano antes de que se analizara la acción.

Esta situación le dio vida al juego: el elenco visitante se despertó y acarició el primer tanto frente a un rival que no lograba sacudirse tras el susto. Un frentazo de Clementino González a los 78’, fue desviado levemente por Martín Silva y posteriormente pegó en el travesaño.

De a poco, Libertad, que no podía pasar el sector medio, comenzó a respirar con el control del balón y sumó dos llegadas importantes que no terminaron en el fondo del arco.

El partido se fue con el 0-0, General Caballero JLM sumó un punto en su lucha por la permanencia, pero con un sabor amargo por el gol anulado. Libertad aún no conoce la victoria con el entrenador Pablo Guiñazú y se quedó a 11 unidades del puntero Guaraní.

