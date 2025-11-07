07 nov. 2025
Cerro Porteño

Gastón Giménez resalta el aliento del hincha azulgrana

Gastón Giménez, mediocampista de Cerro Porteño, valoró el gran acompañamiento de la afición azulgrana para encarar juntos el tramo final del torneo Clausura en busca del título.

Noviembre 07, 2025 01:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Giménez, mediocampista de Cerro Porteño.

Gastón Giménez brindó una conferencia de prensa este viernes al mediodía en la previa de lo que será el duelo del domingo en La Huerta a las 18:00 ante Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura.

El mediocampista argentino, nacionalizado paraguayo, habló de lo que se viene este fin de semana.0 “Va a ser un partido complejo, es un rival que juega bien hace tiempo. Se va a definir por detalles, así como estos últimos partidos. Ir en busca del resultado positivo para seguir ahí arriba”, arrancó diciendo.

Sobre las críticas hacia su desempeño fechas pasadas, Gastón se sinceró. “Uno sabe cuando juega bien y cuando juega mal. Cuando me tocaba jugar mal era solo agachar la cabeza y seguir trabajando para que las cosas salgan bien. Ahora estoy disfrutando este presente”, indicó.

Consultado sobre cómo manejar la ansiedad en estas últimas tres fechas, Gastón fue categórico. “Lo único que nos queda es entrar en el plan de partido, no pensar mucho más que eso. Nos tenemos que abstraer del contexto de afuera y estar concentrados 100% para lograr el triunfo”, detalló.

Por último valoró el apoyo del público azulgrana. “Cuando el aliento del público y los resultados se dan, se pone lindo. Ojalá sigamos por el mismo camino, los necesitamos”, cerró.

