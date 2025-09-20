20 sept. 2025
“Ganen o plomo”, la amenaza a jugador de Olimpia

Desconocidos pintaron el mensaje amenazante “ganen o plomo” la noche del viernes en la fachada de la casa del delantero de Olimpia Derlis González tras el empate 1-1 con Sportivo Trinidense en partido de la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

Septiembre 20, 2025 07:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Ganen o plomo

La imagen compartida por la esposa del jugador Derlis González.

Foto: Gentileza

El padre del jugador, Pablo González, dijo este sábado a radio Monumental que, según las cámaras de seguridad de la residencia, la pintada fue hecha alrededor de la 01.00 de la madrugada (04.00 GMT) por dos personas que llegaron en una motocicleta.

“Esto ya cruza límites. Nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en cancha”, dijo Chávez. Añadió que “los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre”.

La esposa del jugador, Karimi Chávez, publicó en Instagram una fotografía del mensaje.

“Hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto”, manifestó Chávez.

El futbolista no jugó el viernes contra Trinidense debido a que se recupera de una lesión.

La prensa local informó de que la casa del capitán del Olimpia, Richard Ortiz, también fue pintada con mensajes para exigirle que deje el equipo y tildarlo de “mercenario”.

Olimpia contrató el 27 de agosto pasado al entrenador Ever Almeida, el cuarto del año para intentar enderezar el rumbo. Sin embargo, la decepcionante campaña continúa.

Antes de Almeida, dirigieron el equipo los argentinos Ramón Díaz, Fabián Bustos y Martín Palermo.

Olimpia ocupa el décimo puesto entre doce equipos del torneo Clausura, con 13 puntos en igual número de partidos, y está a 12 del líder Guaraní.

