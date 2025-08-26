26 ago. 2025
Selección Paraguaya

Galeno explica situación de Enciso

Osvaldo Insfrán, médico de la Albirroja, explicó el proceso riguroso que pasan los jugadores antes de fichar por un equipo.

Agosto 26, 2025 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso, la joya de la Albirroja.

Foto: Última Hora

El médico de la Selección Paraguaya, Osvaldo Insfrán, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y dio un poco de luz respecto a lo que acontece con Julio Enciso, que de momento sigue bajo observación antes de fichar por el Grupo BlueCo.

El galeno explicó que la evolución del paraguayo es buena, pero los clubes, al hacer una importante inversión no se limitan a revisar al jugador de forma minuciosa y exhaustiva.

“Hacen una revisión de toda condición. La evaluación que hacen es minuciosa, exhaustiva, luego van a informar las condiciones del jugador. Para determinar si lo traen o no”, dijo en la 1080 AM.

Enciso fue operado en tres oportunidades de la rodilla. Inicialmente una sutura meniscal en el 2023, luego una limpieza articular y ahora una nueva intervención de la rodilla.

“Ellos tienen que tener una proyección, que va a poder o eventualmente si la condición que tiene es recuperable. Trabajable o de hacer tratamiento para llegar a un buen rendimiento por varios años”, agregó.

Recordó, a modo de ejemplo, que cuando el Nottingham vino por Braian Ojeda se le practicaron estudios de la columna, resonancia en ambas rodillas y ambos tobillos, dejando en claro que no dejan nada al azar en los clubes europeos.

Redacción D10
