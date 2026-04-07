“Fue un partidazo” de Trinidense ante Rubio, dijo Norman Rieder

El titular de Trinidense, Norman Rieder, no ocultó su alegría y satisfacción después de la arrollante goleada de su equipo ante su acérrimo rival del barrio, el club Rubio Ñu.

“Fue un partidazo de Trinidense”, dijo Rieder por el resultado 4-0 en el Martín Torres. “Contentos por la victoria, es un clásico”, añadió el mandamás en FALG.

Es que en el Apertura 2026, Triqui ha logrado ganar sus dos partidos y de esta manera cortar la extensa hegemonía del Albiverde en clásicos de barrio de Santísima Trinidad.

Por otra parte, Rieder fue consultado ante la posibilidad de transferencia de Nelson Gauto al Krylia Sovetov de Rusia. “El interés llegó a través de los representantes de Nelson (Gauto) y una nota a nosotros. Dios quiera se pueda dar, será importante para el club”, finalizó.

En la fecha 16, el Sportivo Trinidense tendrá que ir hasta la Huerta, el domingo 12 de marzo desde las 18:15, para medir a Libertad.