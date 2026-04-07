07 abr. 2026
Torneo Apertura

“Fue un partidazo” de Trinidense ante Rubio, dijo Norman Rieder

El presidente del Sportivo Trinidense logró otra victoria más ante su rival de barrio, Rubio, en la primera rueda fue por 1-0 y este lunes por la fecha 15 fue con lapidario 4-0. Resultado quejó sin DT al Albiverde.

Abril 07, 2026 08:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Norman Rieder_39952976.jpg

Contento. Norman Rieder el presidente de Triqui que ha vencido en las dos única ocasiones a Rubio Ñu, en Primera División.

Gentileza

El titular de Trinidense, Norman Rieder, no ocultó su alegría y satisfacción después de la arrollante goleada de su equipo ante su acérrimo rival del barrio, el club Rubio Ñu.

“Fue un partidazo de Trinidense”, dijo Rieder por el resultado 4-0 en el Martín Torres. “Contentos por la victoria, es un clásico”, añadió el mandamás en FALG.

Es que en el Apertura 2026, Triqui ha logrado ganar sus dos partidos y de esta manera cortar la extensa hegemonía del Albiverde en clásicos de barrio de Santísima Trinidad.

Por otra parte, Rieder fue consultado ante la posibilidad de transferencia de Nelson Gauto al Krylia Sovetov de Rusia. “El interés llegó a través de los representantes de Nelson (Gauto) y una nota a nosotros. Dios quiera se pueda dar, será importante para el club”, finalizó.

En la fecha 16, el Sportivo Trinidense tendrá que ir hasta la Huerta, el domingo 12 de marzo desde las 18:15, para medir a Libertad.

Trinidense Rubio Ñu Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GUA-LIB.png
Torneo Apertura
Guaraní vs. Libertad: Paso a Paso
El Legendario y el Guma animan una nueva edición del “Clásico Moderno” desde las 20.30. Seguí todas las incidencias en D10.
Abril 05, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
AME-LUQ.png
Torneo Apertura
Ameliano vs. Luqueño: Paso a paso
La V Azulada quiere seguir con su racha positiva en el torneo Apertura y recibe en casa al Sportivo Luqueño. Seguí las incidencias en D10.
Abril 05, 2026 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño Sportivo Ameliano
Torneo Apertura
Ameliano recibe a un alicaído Luqueño
Un fortalecido Sportivo Ameliano recibe a un golpeado Sportivo Luqueño en el estadio Ameliano-Villeta, desde las 18:30. Este será un duelo de seis puntos entre dos rivales que se juegan la permanencia en Primera División.
Abril 05, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad Guaraní
Torneo Apertura
Nadie quiere regalar nada en el clásico Guaraní-Libertad
Guaraní recibe a Libertad, con tinte de clásico, en el estadio La Arboleda será desde las 20:30, con una consigna bien clara por parte de ambos: ganar los tres puntos.
Abril 05, 2026 11:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Ignacio Aliseda.JPG.jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño golea en casa y se mantiene a 4 puntos de Olimpia
Cerro Porteño (32 puntos) venció por 3-0 al Sportivo 2 de Mayo y envía un mensaje al líder Olimpia (36): La puja será pareja hasta el final.
Abril 04, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
recoleta.jpg
Torneo Apertura
Recoleta da otro golpazo al Santo
Deportivo Recoleta no le perdonó al Santo en Campo Grande, al que venció con sendos dobletes de Aldo González y Allan Wlk (4-2).
Abril 04, 2026 10:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más