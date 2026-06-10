10 jun. 2026
Copa del Mundo

Frenan huelga de funcionarios del estadio donde debutará Paraguay

Los cerca de 2.000 trabajadores que atienden en el estadio SoFi de Los Ángeles, que albergará el primer partido del Mundial de fútbol 2026 en suelo estadounidense, han alcanzado este martes un acuerdo contractual provisional, con lo que evitan una huelga a pocos días de que inicie el torneo.

Junio 10, 2026 11:45 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES

Imagen del SoFI Stadium, sede del debut de Paraguay.

Foto: AFP

El sindicato Unite Here Local 11 informó este martes en una rueda de prensa que ha alcanzado el acuerdo tentativo, que se pondrá a votación este miércoles.

“Nos enorgullece decir que ganamos en todos los temas importantes que planteamos, Y más aún: preservamos el derecho a huelga por motivos de seguridad”, dijo el sindicato en un mensaje en su cuenta de X.

El viernes pasado, el 96 % de los trabajadores sindicalizados había aprobado la convocatoria a huelga, después de estar más de un año sin contrato.

El sindicato, que representa a cocineros, lavaplatos, personal de puestos de venta de alimentos y camareros del estadio, ubicado en la ciudad de Inglewood, había luchado por mejoras en los salarios y garantías de que no habrá operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), durante el mundial.

El SoFi, con capacidad para 70.000 aficionados está programado para albergar el primer partido del Mundial en territorio estadounidense el próximo 12 de junio, cuando la selección de EE.UU. se enfrentará a Paraguay.

Las negociaciones entre el sindicato y Legends Global, la empresa encargada del servicio de alimentos del estadio, estaban en el foco público por la posibilidad de que los aficionados que acudan al partido el próximo viernes se encontrarán con cientos de manifestantes de los huelguistas.

El SoFi está programado para albergar ocho partidos durante el Mundial 2026, incluido uno de cuartos de final. EFE

Mundial FIFA 2026 Los Ángeles Paraguay
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