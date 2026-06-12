Con todas nuestras fuerzas

Paraguay hace su gran estreno en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cortando así una racha de 16 años de ausencia en la máxima competencia organizada por la FIFA.

El duelo por la primera fecha del Grupo D será ante los norteamericanos, en el SoFi Stadium, en Los Ángeles (California), a partir de las 22:00.

La Albirroja, que venció a gigantes en las pasadas Eliminatorias, como a Argentina y Brasil, llega confiada y motivada en hacer la mejor Copa del Mundo de su historia. Cuenta con un plantel con talento y experiencia, que se presenta bajo la conducción de Gustavo Alfaro, entrenador que brindó de nuevo confianza con la clasificación.

El equipo paraguayo apuesta por lo mejor de su plantilla, buscando tener un inicio triunfal en la competencia.