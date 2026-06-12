Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo tiene continuidad este viernes 12 de junio, día de la Paz del Chaco para nuestro país. La cita, que tuvo su puntapié en México, proseguirá con dos jornadas inaugurales más a cumplirse en Canadá y Estados Unidos.

La acción comenzará a las 16.00 con el encuentro entre Canadá y Bosnia, correspondiente al Grupo B de la cita a disputarse en el estadio de Toronto con el arbitraje de Facundo Tello de Argentina.

🇵🇾 Paraguay hace su gran estreno en la Copa del Mundo, cortando así una racha de 16 años de ausencia en la máxima competencia organizada por la FIFA. 🏆



🆚 Canadá ante Bosnia y Herzegovina, desde las 16:00, será otro de los compromisos de la jornada.#Mundial2026 #D10 pic.twitter.com/8ZJVHzzHFb — D10 Paraguay (@d10paraguay) June 12, 2026

Mientras que el plato principal estará en Los Ángeles en donde la Selección Paraguaya debutará frente a los Estados Unidos, desde las 22.00, en choque correspondiente al Grupo D del Mundial y con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.

El lance tendrá amplia cobertura con Radio Monumental 1080 AM, los relatos de Arturo Rubin y los comentarios de Ricardo Mendoza. Mientras que Urbana FM 106.9 también marcará presencia con Rubén Darío Da Rosa en los relatos y Carlos Kiese en los comentarios.

Ambos juegos serán transmitidos por señales de TV y los detalles se encuentran a continuación.

VIERNES 12 DE JUNIO

16.00: Canadá vs. Bosnia (Unicanal)

22.00: Estados Unidos vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal, VS Youtube)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27