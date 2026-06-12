12 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Con el debut de Paraguay en la Copa del Mundo del 2026 como centro, te acercamos los detalles de la programación del fútbol para hoy viernes 12 de junio.

Junio 12, 2026 10:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026

El estadio de Los Ángeles será sede del encuentro.

Foto: AFP

La Copa del Mundo tiene continuidad este viernes 12 de junio, día de la Paz del Chaco para nuestro país. La cita, que tuvo su puntapié en México, proseguirá con dos jornadas inaugurales más a cumplirse en Canadá y Estados Unidos.

La acción comenzará a las 16.00 con el encuentro entre Canadá y Bosnia, correspondiente al Grupo B de la cita a disputarse en el estadio de Toronto con el arbitraje de Facundo Tello de Argentina.

Mientras que el plato principal estará en Los Ángeles en donde la Selección Paraguaya debutará frente a los Estados Unidos, desde las 22.00, en choque correspondiente al Grupo D del Mundial y con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.

El lance tendrá amplia cobertura con Radio Monumental 1080 AM, los relatos de Arturo Rubin y los comentarios de Ricardo Mendoza. Mientras que Urbana FM 106.9 también marcará presencia con Rubén Darío Da Rosa en los relatos y Carlos Kiese en los comentarios.

Ambos juegos serán transmitidos por señales de TV y los detalles se encuentran a continuación.

VIERNES 12 DE JUNIO

16.00: Canadá vs. Bosnia (Unicanal)
22.00: Estados Unidos vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal, VS Youtube)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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