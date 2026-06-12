Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo tiene continuidad este viernes 12 de junio, día de la Paz del Chaco para nuestro país. La cita, que tuvo su puntapié en México, proseguirá con dos jornadas inaugurales más a cumplirse en Canadá y Estados Unidos.
La acción comenzará a las 16.00 con el encuentro entre Canadá y Bosnia, correspondiente al Grupo B de la cita a disputarse en el estadio de Toronto con el arbitraje de Facundo Tello de Argentina.
🇵🇾 Paraguay hace su gran estreno en la Copa del Mundo, cortando así una racha de 16 años de ausencia en la máxima competencia organizada por la FIFA. 🏆— D10 Paraguay (@d10paraguay) June 12, 2026
🆚 Canadá ante Bosnia y Herzegovina, desde las 16:00, será otro de los compromisos de la jornada.#Mundial2026 #D10 pic.twitter.com/8ZJVHzzHFb
Mientras que el plato principal estará en Los Ángeles en donde la Selección Paraguaya debutará frente a los Estados Unidos, desde las 22.00, en choque correspondiente al Grupo D del Mundial y con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie.
El lance tendrá amplia cobertura con Radio Monumental 1080 AM, los relatos de Arturo Rubin y los comentarios de Ricardo Mendoza. Mientras que Urbana FM 106.9 también marcará presencia con Rubén Darío Da Rosa en los relatos y Carlos Kiese en los comentarios.
Ambos juegos serán transmitidos por señales de TV y los detalles se encuentran a continuación.
VIERNES 12 DE JUNIO
16.00: Canadá vs. Bosnia (Unicanal)
22.00: Estados Unidos vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal, VS Youtube)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27