12 jun. 2026
Copa del Mundo

Se prepara una gran fiesta en Asunción

La capital de nuestro país vivirá este viernes una gran fiesta por el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo de la FIFA tras 16 años de ausencia, con actividades en las que se espera una multitudinaria concurrencia. Sin dudas, la calle Palma y el Puerto de Asunción serán las paradas obligatorias para los hinchas. La cita arranca en estos sitios desde las 17:00.

Junio 12, 2026 09:24 a. m. • 
Por Redacción D10
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Se hará sentir. La afición nacional respaldará a la Selección Paraguaya desde la distancia.

Las celebraciones incluyen el despliegue de hasta 9 pantallas gigantes en distintos puntos del microcentro capitalino para que los asistentes puedan seguir el partido, la instalación de espacios gastronómicos y presentaciones de pinchadiscos residentes para animar la gran velada.

La Municipalidad prevé cerrar 15 manzanas alrededor del Panteón Nacional de los Héroes, donde los aficionados suelen festejar los triunfos de la Selección Paraguaya.

Bajo esa premisa, una de las opciones especiales que nace es El Centro Alienta, una iniciativa que busca convertir al Centro Histórico de Asunción en el epicentro de la celebración mundialista, inicialmente durante las tres presentaciones del equipo nacional en la fase de grupos de la competencia, según especificó Sebastián Peña, vocero de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA).

SEGURIDAD. El operativo estará liderado por la Policía Nacional, que desplegará más de 700 efectivos especializados en prevención, investigación, inteligencia y unidades tácticas. Con el apoyo de comisarías aledañas y otras dependencias policiales, la cobertura alcanzará aproximadamente 1.500 agentes en toda el área de influencia. La planificación contempla la presencia de más de 60 agentes del Grupo Lince, ambulancias, personal de salud y unidades del Cuerpo de Bomberos, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El Centro Alienta es una iniciativa impulsada por la Oficina de la Primera Dama, la Municipalidad de Asunción y Sentí el Centro, que busca ofrecer un espacio seguro para acompañar a la Albirroja.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Paraguay
Redacción D10
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