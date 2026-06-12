Corea va de menos a más y derrota a la República Checa

En Guadalajara, occidente mexicano, los coreanos ganaron con anotaciones de Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu, luego de que los checos habían tomado ventaja con un gol de Ladislav Krejci.

En la primera mitad, los dos equipos se neutralizaron, con lucha en la mitad de la cancha y escasas llegadas al área.

Corea estuvo más cerca del gol con un buen remate de Kang In Lee, detenido por el guardameta Matej Kovar; y una jugada de peligro de Heung Min Son, quien llegó desacomodado a un balón frente a la portería y lo echó por un lado.

En la segunda mitad, Corea estuvo cerca de abrir el marcador con llegadas de Kang In lee y Jae Sung Lee, detenidos por un par de buenas apariciones de Kovar.

Corea se afianzó y sacó ventajas; en el minuto 55 volvió a estar cerca del gol con un remate de Min Son, a pase de Jae Sung.

Cuando mejor jugaban los coreanos, los checos tomaron ventaja. En un tiro de esquina, Krejci sacó provecho de la mala marca y de cabeza puso el 0-1.

Los checos se replegaron y recibieron castigo con un elegante gol de Inbeom en el 67, quien hizo un regate fuera del área y de derecha puso el balón en un ángulo, el 1-1.

Los dos equipos se volcaron por el gol de la victoria; los coreanos fueron dominantes de nueva cuenta y lo confirmaron en el 80 con un balón de Inbeom a Hyeong Gyu, quien metió el balón en la red para firmar la victoria.

Tras los partidos de hoy México y Corea lideran el grupo A con un triunfo en una salida, en tanto que checos y sudafricanos suman un revés.

En la segunda jornada, el próximo jueves 18, Corea enfrentará a México en Guadalajara y la República Checa a Sudáfrica, en Atlanta.