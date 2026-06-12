12 jun. 2026
Copa del Mundo

Corea va de menos a más y derrota a la República Checa

Corea del sur se recuperó de un gol en contra para derrotar hoy por 2-1 a la República Checa y sumar sus primeros tres puntos en el grupo A de la Copa Mundial de fútbol.

Junio 12, 2026 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH02-KOR-CZE

Corea celebró en su estreno mundialista.

Foto: AFP

En Guadalajara, occidente mexicano, los coreanos ganaron con anotaciones de Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu, luego de que los checos habían tomado ventaja con un gol de Ladislav Krejci.

En la primera mitad, los dos equipos se neutralizaron, con lucha en la mitad de la cancha y escasas llegadas al área.

Corea estuvo más cerca del gol con un buen remate de Kang In Lee, detenido por el guardameta Matej Kovar; y una jugada de peligro de Heung Min Son, quien llegó desacomodado a un balón frente a la portería y lo echó por un lado.

En la segunda mitad, Corea estuvo cerca de abrir el marcador con llegadas de Kang In lee y Jae Sung Lee, detenidos por un par de buenas apariciones de Kovar.

Corea se afianzó y sacó ventajas; en el minuto 55 volvió a estar cerca del gol con un remate de Min Son, a pase de Jae Sung.

Cuando mejor jugaban los coreanos, los checos tomaron ventaja. En un tiro de esquina, Krejci sacó provecho de la mala marca y de cabeza puso el 0-1.

Los checos se replegaron y recibieron castigo con un elegante gol de Inbeom en el 67, quien hizo un regate fuera del área y de derecha puso el balón en un ángulo, el 1-1.

Los dos equipos se volcaron por el gol de la victoria; los coreanos fueron dominantes de nueva cuenta y lo confirmaron en el 80 con un balón de Inbeom a Hyeong Gyu, quien metió el balón en la red para firmar la victoria.

Tras los partidos de hoy México y Corea lideran el grupo A con un triunfo en una salida, en tanto que checos y sudafricanos suman un revés.

En la segunda jornada, el próximo jueves 18, Corea enfrentará a México en Guadalajara y la República Checa a Sudáfrica, en Atlanta.

Corea del Sur República Checa Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Copa del Mundo
Copa del Mundo
Inédita inauguración del Mundial 2026: ningún jefe de Estado en las gradas
El Mundial 2026 se ha convertido en una edición inédita al ser la que mayor número de selecciones nacionales ha concentrado en su historia, así como por el hecho de que ningún mandatario ha estado en las gradas del Estadio Ciudad de México este jueves en la jornada inaugural, ni siquiera la presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum.
Junio 11, 2026 06:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Julián Quiñones
Copa del Mundo
Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026
El internacional mexicano Julián Quiñones marcó este jueves el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 del partido inaugural entre su país y Sudáfrica en el estadio Azteca.
Junio 11, 2026 05:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Neymar
Copa del Mundo
Neymar continúa en el gimnasio
Neymar se ausentó de nuevo de la sesión de entrenamiento en el complejo Columbia Park y se quedó en el gimnasio, según indicó a EFE una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Junio 11, 2026 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
juan ganbriel.jpg
Copa del Mundo
Mundial 2026: 52 futbolistas por primera vez
En el protocolo inicial del partido los 26 jugadores de cada selección, México y Sudáfrica, formaron en el círculo central para cantar los himnos.
Junio 11, 2026 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial de la FIFA 2026: Inauguración
Copa del Mundo
Shakira corona la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca junto a Maná y Lila Downs
La celebración alcanzó su punto culminante con la interpretación de ‘Dai Dai’, de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa del Mundo.
Junio 11, 2026 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay.jfif
Copa del Mundo
¡Cuenta regresiva! Paraguay cerró su preparación y palpita el gran debut ante Estados Unidos
La Selección Paraguaya completó este jueves su última práctica antes de su esperado estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, en un duelo que marcará el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol mundial.
Junio 11, 2026 04:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más