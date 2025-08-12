12 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Fiorella Gatti logra el oro en los Panamericanos Junior 2025

Fiorella Gatti dio este martes al Team Paraguay la sexta medalla, la segunda dorada, en lo que va de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Fiorella Gatti gana la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.

La atleta paraguaya de squash, Fiorella Gatti, hizo historia este martes al regalarle a nuestro país la segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

La joven de 17 años de edad hizo un juego perfecto venciendo por 3-0 a la brasileña Laura Silva, en un partido disputado en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Las dos primeras mangas dejaron los siguientes números a favor de la atleta guaraní: 11-8 y 17-15. En tanto, el tercer set fue más reñido y quedó establecido en 14-12, que le permite a Fio dejar su sello y agrandar su nombre en el squash paraguayo.

De esta forma, Gatti suma un nuevo título en su palmarés en donde lucen el Campeonato Panamericano Sub19 en Santiago de Chile 2024 y el Campeonato Panamericano de Ecuador 2025.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Fiorella Gatti – Oro – Squash.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Femenino.

