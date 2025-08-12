Fiorella Gatti logra el oro en los Panamericanos Junior 2025

La atleta paraguaya de squash, Fiorella Gatti, hizo historia este martes al regalarle a nuestro país la segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

La joven de 17 años de edad hizo un juego perfecto venciendo por 3-0 a la brasileña Laura Silva, en un partido disputado en la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Las dos primeras mangas dejaron los siguientes números a favor de la atleta guaraní: 11-8 y 17-15. En tanto, el tercer set fue más reñido y quedó establecido en 14-12, que le permite a Fio dejar su sello y agrandar su nombre en el squash paraguayo.

De esta forma, Gatti suma un nuevo título en su palmarés en donde lucen el Campeonato Panamericano Sub19 en Santiago de Chile 2024 y el Campeonato Panamericano de Ecuador 2025.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Fiorella Gatti – Oro – Squash.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Femenino.