Fin de semana de pesadilla para los albirrojos

Diego Gómez, Miguel Almirón y Omar Alderete, todos ellos seleccionados nacionales, sufrieron lesiones este fin de semana, siendo la de mayor gravedad la que padeció el volante del Brighton & Hove Albion en el partido contra el Tottenham.

El paraguayo se retiró lesionado este sábado a los 20 minutos del primer tiempo, tras hacerse daño en la rodilla izquierda elevando al máximo las alarmas en la Selección Paraguaya de Fútbol, a menos de 60 días para el Mundial.

Este lunes, el mediocampista de 24 años de edad se someterá a los estudios médicos y se sabrá con exactitud lo que tiene el jugador albirrojo. El misionero es una de las grandes esperanzas de la Selección Paraguaya, que sueña con romper su techo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En juego de la Premier League también, el defensor Omar Alderete se retiró con dolencia en Sunderland. La salida del central se produjo a los 63 minutos, aunque lo hizo por sus propios medios.

En la MLS, el futbolista paraguayo Miguel Almirón estará entre una y dos semanas de baja por una lesión que sufrió el pasado miércoles en el choque frente al Chattanooga FC, por los 32vos de la US Open Cup.

En Argentina, en tanto, Gabriel Ávalos evidenció molestias físicas en el triunfo de Independiente sobre Defensa y Justicia. El goleador paraguayo marcó y asistió pero no completó el encuentro en el Libertadores de América.

Sin embargo, el entrenador del Rojo, el argentino Gustavo Quinteros mandó un mensaje tranquilizador sobre el estado del itapuense, que pelea por un puesto en la lista final de Gustavo Alfaro.

“Está bien, pasa que por sus características presionó mucho, se movió, disputó muchas pelotas aéreas y estaba cansado. Creo que el cambio era antes por cansancio, cuando un jugador está así hay posibilidades también de que aparezcan las pequeñas lesiones. Gracias a Dios no las tuvo pero terminó muy cansado”, comentó en medios argentinos.