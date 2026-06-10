10 jun. 2026
Copa del Mundo

Alfaro define el equipo

Movilización. La Albirroja entrena hoy a puertas cerradas, práctica en donde Alfaro decidirá el onceno inicial para el estreno.

Junio 10, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
55323885844_bf195b4f17_k.jpg

Órdenes del profe. Gustavo Alfaro dando indicaciones durante la movilización.

La Selección Paraguaya cumple con su movilización más importante en California, Estados Unidos, apuntando al estreno en el Mundial, que será ante el elenco local, este viernes 12, a las 22:00.

El grupo se movilizará a puertas cerradas en el Spartan Soccer Complex de San José, y los trabajos específicos serán para definir el equipo titular para el debut en la competencia.

En el arco, Roberto Fernández se mantiene como opción 1, tiene chances de titularidad, mientras que en la defensa los nombres se mantienen, sin duda, con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso.

En la mitad de cancha, en la contención Andrés Cubas es fijo, acompañado por Damián Bobadilla, mientras que sueltos con mayor trabajo ofensivo se moverían Diego Gómez y Miguel Ángel Almirón.

EL MISTERIO. Como enlace, la duda pasa por el sustituto de Julio Enciso, en proceso de recuperación. Como recambios naturales se encuentran Mauricio Magalhaes Prado y Alejandro Romero Gamarra, mientras que Gustavo Caballero y Ramón Sosa son variantes de opción, y de darse el cambio de figura táctica, Gómez pasaría a ocupar la zona de enganche, para ubicar como extremo a uno de los dos citados, por sus características de velocistas. En la delantera, Antonio Sanabria es el titular, pero por lo que pueda ofrecer Estados Unidos, equipo al que le incomoda la alta presión, Isidro Pitta se gana puntos para ocupar el puesto, por sus dotes de delantero intenso y luchador, con mucho oficio para la rápida transición.

Tras los trabajos, Gustavo Alfaro tendrá ideas más claras, buscando llegar con el máximo potencial para el primer juego en Copa del Mundo, que siempre resulta ser clave.

Con importante evolución médica

Julio Enciso sigue evolucionando favorablemente del golpe que sufrió en el amistoso ante Nicaragua, exigiendo un poco más la contusa pierna derecha.

El mediocampista tuvo mayor contacto con el balón los últimos dos días, presentando un semblante de mayor confianza, por lo que su regreso sería sin inconvenientes para el segundo compromiso frente a Turquía del sábado 20.

Mundial FIFA 2026 Gustavo Alfaro Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Neymar - Brasil
Copa del Mundo
Neymar se siente como un “niño”
El astro brasileño, quien no estará en el estreno de Brasil frente a Marruecos, dijo sentirse como un niño de cara a su último Mundial.
Junio 09, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Artan
Copa del Mundo
Somalia defiende la “integridad” del árbitro al que Estados Unidos denegó la entrada
El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió el martes “la integridad” del árbitro somalí Omar Artan, cuya entrada fue denegada el sábado en Estados Unidos donde debía trabajar durante el Mundial de fútbol, y mostró su “apoyo inquebrantable”.
Junio 09, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-STADIUM-LOS ANGELES
Copa del Mundo
¿Quedan entradas para ver el debut de Paraguay?
La respuesta es sí, pero a cifras exorbitantes de dinero. El juego, que será una de las tres inauguraciones del Mundial, tendrá un marco imponente.
Junio 09, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
PARAGUAY-ARGENTINA- GABRIEL BATISTUTA
Copa del Mundo
Los dos tripletes de Batistuta bajo la mira de artilleros de élite
Una vez ruede el balón en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, cuatro delanteros que hacen parte de la élite actual del fútbol intentarán sentarse en la misma mesa que el argentino Gabriel Batistuta, quien hasta hoy es el único jugador que ha logrado anotar tripletes en dos ediciones distintas de la Copa Mundial.
Junio 09, 2026 10:26 a. m.
 · 
Redacción D10
20260609_094821.jpg
Copa del Mundo
Ronald Araujo retorna a Uruguay después de tratarse una lesión en España
El defensor uruguayo Ronald Araujo retornó este martes a Montevideo tras llevar a cabo un tratamiento médico en España por una lesión en el gemelo.
Junio 09, 2026 09:49 a. m.
 · 
Redacción D10
55324082885_a8a4507953_k.jpg
Copa del Mundo
Alentadora perspectiva
Trabajos en campo. La Selección Paraguaya se mueve en Los Ángeles, apuntando a definir el equipo que arrancará ante EEUU en el estreno copero.
Junio 09, 2026 07:58 a. m.
 · 
Santiago Riquelme
Carga Más