Alfaro define el equipo

La Selección Paraguaya cumple con su movilización más importante en California, Estados Unidos, apuntando al estreno en el Mundial, que será ante el elenco local, este viernes 12, a las 22:00.

El grupo se movilizará a puertas cerradas en el Spartan Soccer Complex de San José, y los trabajos específicos serán para definir el equipo titular para el debut en la competencia.

En el arco, Roberto Fernández se mantiene como opción 1, tiene chances de titularidad, mientras que en la defensa los nombres se mantienen, sin duda, con Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso.

En la mitad de cancha, en la contención Andrés Cubas es fijo, acompañado por Damián Bobadilla, mientras que sueltos con mayor trabajo ofensivo se moverían Diego Gómez y Miguel Ángel Almirón.

EL MISTERIO. Como enlace, la duda pasa por el sustituto de Julio Enciso, en proceso de recuperación. Como recambios naturales se encuentran Mauricio Magalhaes Prado y Alejandro Romero Gamarra, mientras que Gustavo Caballero y Ramón Sosa son variantes de opción, y de darse el cambio de figura táctica, Gómez pasaría a ocupar la zona de enganche, para ubicar como extremo a uno de los dos citados, por sus características de velocistas. En la delantera, Antonio Sanabria es el titular, pero por lo que pueda ofrecer Estados Unidos, equipo al que le incomoda la alta presión, Isidro Pitta se gana puntos para ocupar el puesto, por sus dotes de delantero intenso y luchador, con mucho oficio para la rápida transición.

Tras los trabajos, Gustavo Alfaro tendrá ideas más claras, buscando llegar con el máximo potencial para el primer juego en Copa del Mundo, que siempre resulta ser clave.

Con importante evolución médica

Julio Enciso sigue evolucionando favorablemente del golpe que sufrió en el amistoso ante Nicaragua, exigiendo un poco más la contusa pierna derecha.

El mediocampista tuvo mayor contacto con el balón los últimos dos días, presentando un semblante de mayor confianza, por lo que su regreso sería sin inconvenientes para el segundo compromiso frente a Turquía del sábado 20.