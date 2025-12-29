Menú
29 dic. 2025
Filipe Luís
Fútbol Internacional
Flamengo renueva el contrato del DT Filipe Luís hasta 2027
Flamengo anunció la continuidad del entrenador brasileño Filipe Luís, frente al club de Río de Janeiro por dos años más, tras una extensa negociación en la que el técnico reclamaba un aumento salarial para él y su equipo técnico.
Diciembre 29, 2025 11:32 a. m.