22 jul 2026
Rubio Ñu

Felipe Giménez: “Vamos a pelear con nuestras armas”

El entrenador de Rubio Ñu, Felipe Giménez, se refirió a los desafíos que tiene el equipo en el segundo semestre.

Julio 22, 2026 06:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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Felipe Giménez logra la llegada de varios futbolistas que estuvieron con él en el Sportivo 2 de Mayo.

Gentileza

Rubio Ñu se prepara para encarar lo que será el Torneo Clausura 2026, precisamente saltando al ruedo en el partido que dará comienzo a la segunda competencia de la Primera División paraguaya.

Este viernes, a las 16:00, enfrenta a 2 de Mayo en el Estadio Rio Parapiti de Pedro Juan Caballero.

Su entrenador, Felipe Giménez, aseguró a Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 que Rubio Ñu va a “pelear con nuestras armas”, pues se trata de “un semestre muy importante para la institución“. La cuestión del promedio, por un lado, y la clasificación a una competencia internacional, por el otro, son las misiones del club de Trinidad, algo que tiene muy encuentra el entrenador.

“Estamos bien, nos preparamos con tiempo, sabemos de nuestras necesidades”, acotó Giménez.

Felipe Giménez Rubio Ñu Torneo Clausura
Redacción D10
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