Seguirá su carrera en el fútbol argentino

El defensor argentino Alejandro Maciel, quien estuvo los primeros seis meses del 2025 en Olimpia y el último semestre en Nacional, continuará su carrera profesional en la Primera División de Argentina.

El zaguero de 28 años se convirtió en nuevo refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero para esta temporada 2026.

No fue un buen 2025 para Maciel en el fútbol paraguayo. Empezó jugando como titular en Olimpia, pero al poco tiempo perdió el puesto y nunca mostró un buen nivel.

De hecho, por eso a mitad del año pasado fue a Nacional para ver si podía revertir la historia, pero tampoco sumó los minutos que deseaba.

Ahora se le abre una nueva oportunidad en su país, donde ya pasó por varios clubes, entre ellos Talleres, Santamarina, Villa Dálmine y Banfield.