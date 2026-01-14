Bayern Múnich cierra una primera vuelta de récord

El Bayern de Múnich se impuso 3-1 en Colonia para igualar el récord de puntos (47) en una primera vuelta de la liga alemana, en la decimoséptima jornada de la Bundesliga.

El actual plantel sigue así los pasos del que consiguió acabar la primera mitad del torneo con esa misma cosecha de 47 puntos, el Bayern de la temporada 2013-2014, que dirigía Pep Guardiola. Entonces el Bayern terminó siendo campeón con autoridad y todo apunta a que así será en el actual curso, salvo que el equipo cambie totalmente de cara en la segunda mitad de la temporada.

Con su triunfo en Colonia, resistió además la presión del Borussia Dortmund (2º), que el martes había ganado 3-0 al Werder Bremen y se había aproximado provisionalmente a ocho puntos. El equipo amarillo vuelve a quedar a once unidades del gigante bávaro.

Los números del equipo impresionan: en toda la primera vuelta del campeonato el Bayern se ha mantenido invicto, con un balance de quince triunfos y dos empates.

En el pelotón de perseguidores que le siguen desde lejos, el RB Leipzig mantuvo este el tercer puesto en la clasificación gracias a su victoria 2-0.

Los cinco primeros puestos de la Bundesliga: Bayern Múnich 47 puntos, Borussia Dortmund 36, RB Leipzig 32, Stuttgart 32 y Hoffenheim 30.