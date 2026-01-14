15 ene. 2026
Fútbol Internacional

Arsenal se impone al Chelsea en la ida

Arsenal venció 2-3 al Chelsea, y va con ventaja para el juego de vuelta por las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Enero 14, 2026 07:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Arsenal.jpg

Arsenal se impuso en la ida sobre el Chelsea, de visitante.

Arsenal le ganó sufriendo sobre el final al Chelsea, por el partido de ida por las semifinales de la Copa de la Liga. Fue 2-3, en un juego en el que el Arsenal perdonó y el Chelsea exprimió sus opciones, lo que le permite a los Blue afrontar con algo de optimismo la vuelta en el Emirates Stadium dentro de tres semanas.

Fue una noche de los horrores para Robert Sánchez, que cometió dos errores cruciales en los dos primeros goles del Arsenal, pero que a su vez fue salvador al evitar el 1-4 en las botas de Mikel Merino.

El arquero murciano, titular por sorpresa en lugar del habitual en las copas, Filip Jorgensen, no salió bien por arriba en el primer gol de los ‘Gunners’, que una vez más sacaron el máximo provecho a un saque de esquina. A los siete minutos, Declan Rice colgó la pelota y Ben White, tras la inútil estirada de Robert, cabeceó el primero.

Su segundo error llegó nada más empezar la segunda parte, cuando se comió un centro de Ben White que se le resbaló entre los brazos y le quedó a merced para que Viktor Gyökeres no fallara a puerta vacía. El sueco se resarció así de una primera parte en la que la afición del Chelsea le cantó “gordo bastardo”.

Con el 0-2, fue la del Arsenal la que respondió, carcajeándose del nuevo técnico, Rosenior, al que en su segundo partido corearon con un "¡te van a despedir por la mañana!”.

Sin embargo, el Chelsea tuvo un hilo de vida cuando Alejandro Garnacho, que acababa de salir al campo, convirtió un centro de Pedro Neto. La reacción, no obstante, duró poco. El Chelsea no aprovechó esos cinco minutos en los que estuvo mejor que el Arsenal para lograr el empate y al final la mayor calidad y hechuras de los de Mikel Arteta se impuso.

Y fue Zubimendi el encargado de plasmarlo en el tercero. El centrocampista vasco recibió dentro del área una dejada de Gyökeres, condujo brevemente y amagó delante de Fofana, que se quedó clavado, antes de fundir a Robert Sánchez con un disparo junto al palo. Un golazo que confirma que Zubimendi es el mejor fichaje del Arsenal esta temporada y un jugador clave en el esquema de Arteta.

Con una ventaja de dos goles, el Arsenal mereció más. Ahí sí se lució Robert, en un paradón espectacular a bocajarro a Mikel Merino, que saboreaba el gol en la volea que cazó completamente solo en el área. Tuvo otra más el equipo de Arteta, a balón parado, para variar, pero de lo que pudo ser un 1-5 fácilmente, con aficionados del Chelsea yéndose del estadio, se pasó a un 2-3 gracias a una mala salida de Kepa y una volea de Garnacho, que devuelve las esperanzas a los de Rosenior.

El próximo 3 de febrero, el Chelsea necesitará una remontada en casa de sus vecinos, pero no una tan difícil como parecía cuando el Arsenal plácidamente dominaba por 1-3.

Copa de la Liga de Inglaterra Arsenal Chelsea
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G-pVZLNbQAMOPjs.jpg
Fútbol Internacional
Senegal vence a Egipto y se clasifica a la final de la Copa África
Con un solitario tanto de Sadio Mané, Senegal eliminó a Egipto (1-0), se clasificó para la final de la Copa África y terminó con la ambición de Mohamed Salah, que derrotado y con alguna que otra lágrima lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no lucen en sus vitrinas.
Enero 14, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Conor Gallagher
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid completa el traspaso de Gallagher al Tottenham
El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista internacional inglés Conor Gallagher, después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno de vuelta a la Premier League.
Enero 14, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Premier League
Fútbol Internacional
Piratear el deporte es “socialmente aceptable” en Reino Unido
La mayoría de los ciudadanos británicos consideran que es “socialmente aceptable” piratear el deporte para verlo en televisión, según una encuesta realizada en Reino Unido.
Enero 14, 2026 02:30 p. m.
 · 
Redacción D10
G-k05tOWMAAegvC.jfif
Fútbol Internacional
Manchester City le gana la primera pulseada al Newcastle
En campo de las Urracas, venció por 0-2 y se lleva una ventaja importante para el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Carabao.
Enero 13, 2026 07:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Éver Banega
Fútbol Internacional
Éver Banega ficha por Defensa y Justicia
El argentino Éver Banega, exintegrante de la selección Albiceleste y que pasó por el fútbol de España e Italia, se convirtió este martes en nuevo jugador del Defensa y Justicia de su país tras haber finalizado su contrato con Newell’s Old Boys.
Enero 13, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
G-kKn6BWIAEkwYZ.jfif
Fútbol Internacional
Diego León tiene nuevo entrenador en Manchester United
El Manchester United, donde milita el paraguayo Diego León, confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador hasta final de temporada.
Enero 13, 2026 04:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más